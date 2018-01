"Escucho a Susana. Suele atinar en sus opiniones"

Las heridas causadas por las primarias están cerradas. Éste es el mensaje que el líder socialista, Pedro Sánchez, se esforzó en transmitir en el coloquio posterior a su intervención en el Foro Joly, donde respondió a varias preguntas formuladas por el director de Publicaciones de Grupo Joly y de Diario de Sevilla, José Antonio Carrizosa, sobre su relación con la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Sánchez reiteró que los afiliados ya expresaron su opinión el pasado 21 de mayo y ahora toca mirar al futuro. "Las discrepancias están superadas. En el PSOE ahora estamos todos remando en la misma dirección", defendió el secretario general socialista, que dejó claro que su partido "no es un cuartel", sino una organización "profundamente de izquierdas, viva y que ama y practica el debate".

Sánchez aseguró que le gusta "escuchar" a la presidenta andaluza porque "siempre suele atinar en sus reflexiones", y apostilló al ser cuestionado sobre si vaticina el triunfo electoral de Díaz en los próximos comicios regionales: "El voto es para quien se lo trabaja y ella se lo está trabajando mucho y bien".

El líder socialista explicó que cuando dijo la frase "yo a la Moncloa, tú a San Telmo" que pronunció en un mitin durante la campaña electoral, se refería a que si en Sevilla y en Madrid hay un gobierno socialista será "bueno" para Andalucía y para España. "Andalucía y su presidenta cuenta con todo el apoyo del secretario general; sin duda alguna, vamos a ayudar a Andalucía y a todas las federaciones en las propuestas que sean acertadas", recalcó.

Sánchez negó que sea contradictorio que critique a la "derecha bicéfala", tal y como denominó a PP y Ciudadanos, mientras que el partido naranja sustenta al Gobierno de la Junta. "No conozco el día a día de la política andaluza, pero es evidente que Unidos Podemos no quiso que Susana Díaz fuera la presidenta y no había una mayoría alternativa", indicó el secretario general del PSOE, que sostuvo que "la política de Susana muestra que en un panorama tan fragmentado, el PSOEes el único partido capaz de dialogar".

Al ser interpelado sobre la posibilidad de repetir a nivel nacional el pacto andaluz de PSOE y Ciudadanos, el dirigente del PSOEsubrayó que su aspiración "es ganar al PP, ser la primera fuerza, gobernar en solitario y siempre, mirar a la izquierda".

El secretario general socialista también respondió a una pregunta sobre su relación con Felipe González, que declaró en público que hablaba más con el líder de Ciudadanos que con Sánchez. "Atiendo todos los comentarios de mis mayores con mucho respeto. A partir de ahí, recuerdoque la dirección del política del PSOE corresponde a la ejecutiva federal", replicó.

Sánchez negó que las "baronías" supongan un problema para su liderazgo, ante los recelos suscitados por la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Recalcó que el PSOE es "un partido de gobierno, y cuantos más gobiernos tenga, mejor". "Somos el partido de la propuesta, no el de la protesta", señaló el secretario general delPSOE, que admitió que en un estado "existen distintos intereses y lo que tiene que hacer un líder es conciliar todos esos intereses". "Y yo trabajaré para que Andalucía tenga el mejor modelo de financiación de su historia", concluyó.