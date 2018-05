Acabar invicto y el otro ascenso, en juego en Chapín

El Xerez Deportivo FC echa el telón al curso liguero 17-18, saldado con matrícula en División de Honor como corresponde al primero de la clase que no tuvo que esperar a los exámenes finales para subir de grado, todo lo contrario que su rival de hoy. El equipo de Masegosa ya es de Tercera División -la obligación de ascender no resta mérito al éxito alcanzado porque los puntos se ganan en la cancha, nunca sobre el papel- y por eso hoy es juez pero no parte de la otra plaza de ascenso directo que se juegan el Coria en Chapín y el Conil en el Felipe del Valle de La Rinconada.

En efecto, el Xerez DFC cierra su travesía en el desierto antes de llegar a categoría nacional con un partido que no es intrascendente sino todo lo contrario, lo que supone alicientes para no dejar al equipo solo en su despedida. Del resultado de Chapín va a depender el equipo que acompañe a los azulinos en el ascenso a Tercera, porque si el Ceuta no falla en su asalto a Segunda B y no hay vacantes, de este grupo de División de Honor solo van a ascender dos conjuntos.

Habrá huchas para recoger donativos para el equipo de fútbol sala de Nos Importa Jerez

Así, los xerecistas saben que van a cerrar la temporada en casa ante un Coria obligado a ganar, objetivo que contrasta con la aspiración de los azulinos de acabar el curso sin encajar ninguna derrota en Chapín. Los de Masegosa rozan la perfección como locales -15 victorias y solo han dejado escapar un empate en el estadio jerezano- y seguro que querrán mantener estas envidiables cifras en el envite que hoy cierra la temporada.

El choque arranca a las once y media de la mañana, horario unificado por la Andaluza en los dos partidos en los que se dilucida el ascenso de categoría y al que el Coria está más habituado que los azulinos aunque en ningún caso puede suponer una excusa. También es cierto que los ribereños estarán acompañados y arropados por sus aficionados -el viernes había tres autobuses de los amarillos confirmados-, por lo que el ambiente está garantizado en el estadio jerezano y también la taquilla, con entradas a 10 euros para los visitantes, el mismo precio que dispuso el Coria en la primera vuelta en el Guadalquivir, choque saldado con derrota (1-0) de un Xerez DFC que querrá tomarse hoy la revancha y devolver la moneda.

El partido, además, servirá para recoger donativos en favor del comedor social Nos Importa Jerez y a tal efecto el club colocará diferentes huchas en los accesos a Chapín para ayudar a la nueva sección de fútbol sala de la entidad benéfica jerezana, equipo amateur denominado Almas Unidad que precisa de material deportivo.

En el capítulo deportivo, Masegosa cuenta con las bajas de Manu Lebrón, sancionado, y Aziz, lesionado. En la lista de convocados repite el juvenil Juanan junto a Camacho, Marrufo, Sergio Iglesias, Álvaro, Adri Rodríguez, Joaqui, Álex Padilla, Jorge Herrero, Caballero, Adrián Martín, Barba, Heredia, Bonomo, Bello, Javi Tamayo, Cuenca y Expósito.