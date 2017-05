Adiós a Don Sixto

El xerecismo está de luto. Ha perdido al impulsor más importante de su historia. Sixto de la Calle Jiménez, presidente-fundador del Xerez CD y del Xerez DFC, falleció ayer en su domicilio a los 99 años de edad a causa de una bronquitis. Hasta el último segundo de su vida fue fiel a sus principios. Con un fuerte carácter, desoyó los consejos de todos. No quiso acudir al hospital para recibir el tratamiento que su enfermedad necesitaba, no quería tomar medicinas y sólo anhelaba reunirse en calma con Carmen, su esposa, fallecida hace nueve años. Su gran apoyo durante toda su vida. El presidente de honor actual del XDFC murió la madrugada del martes y su funeral se celebra hoy, a las doce y media, en la parroquia de San Juan Bautista de la Salle.

Lúcido, tremendamente inteligente, con una memoria prodigiosa -era capaz de recordar los más de 3.000 casos que llevó a lo largo de su dilatada carrera como abogado-, solía decir que "mientras Dios me conserve la mente clara y la palabra obediente a la voluntad seguiré ejerciendo la profesión y mi sentimiento será xerecista".

Sixto de la Calle tenía muchas pasiones pero las más importantes, al margen de la pasión que profesaba a su numerosa familia, eran la abogacía, la literatura y, evidentemente, el fútbol.

En 1947 se convirtió en el primer presidente del Xerez CD. Ahí empezó todo. Se volcó con la entidad y ostentó durante años el título de socio número uno. Disfrutó y sufrió a partes iguales, recordaba. Se emocionó con el ascenso a Primera División y se sintió "frustrado con el descenso".

El deterioro de la sociedad anónima le condujo a respaldar en el verano de 2013 la creación del Xerez Deportivo FC buscando nuevos horizontes, nuevos modelos de gestión y un nuevo modelo de club. Mantenía que el sentimiento era el mismo pero no compartía el ánimo de lucro de los empresarios que dirigieron al Xerez CD, SAD en las últimas décadas.

Su frase "no nacemos contra nada ni contra nadie" fue acuñada muy pronto por los dirigentes del Xerez DFC pero casi nunca se cumplieron sus deseos. Las discrepancias entre unos y otros siempre fueron patentes. Lo sabía y no le agradaba, como no le agradaban las polémicas dentro de su propio club. De hecho, en más de una oportunidad llamó a capítulo a más de un directivo.

Nunca quiso hacer daño "al Xerez CD, al que considero mi hijo y le deseo lo mejor" repetía mil veces. "Cuando fundamos el antiguo Xerez, nuestra aspiración era llevarlo a Primera, se logró y luego fue una pena que no pudiésemos conservar esa categoría. Ahora, buscamos lo mismo. Quiero construir y no criticar. La línea que nos hemos trazado es la adecuada e iremos ascendido temporada a temporada".

Su aspiración era "ir aumentando año a año la masa social. Cuando lleguemos a categoría nacional seguro que el número de socios se dispara y todo vuelve a ser como antes. Seremos un club, no una sociedad anónima deportiva. No nacimos contra nadie, lo hicimos para construir una sociedad deportiva al estilo antiguo porque las sociedades anónimas han supuesto un fracaso terrible. Queremos que nuestros propios socios se sienten copropietarios del club, que intervienen en las decisiones fundamentales".

Otra de las frases más ricas de su legado la pronunció en octubre de 2014: "A las sociedades anónimas deportivas acuden inversores pero no vienen como al Xerez DFC xerecistas. Valoro muchísimo la gestión heroica que están haciendo todas las personas que están trabajando para que el XCD siga con vida, aunque estimo que el fin exitoso es tremendamente complicado".

Poco dado a actos públicos en los últimos años por su estado de salud, se mantuvo en un discreto segundo plano y apareció en los encuentros del XDFC en Chapín en contadas ocasiones. Eso sí, cada vez que tenía la oportunidad aprovechaba los medios de comunicación para lanzar mensajes de unidad y de paz social. Descanse en paz.