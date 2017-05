Adiós y hasta la cuarta

Después de una temporada para quitarse el sombrero -otra más-, el Guadalcacín se despide esta tarde de su afición ante Los Barrios en el último partido de los azules en el Fernández Marchán, choque de la penúltima jornada de Liga adelantado al sábado a petición del rival a la que accedió el club jerezano. Así, el Guada podrá dar el domingo libre a sus futbolistas, que merecen esto y mucho más: el club ha hecho un llamamiento a los aficionados para que arropen y premien a los jugadores y cuerpo técnico en este último envite en casa, adiós y hasta la próxima temporada, que será la cuarta consecutiva en Tercera División, toda una proeza para un club humilde y con recursos limitados como pocos.

El Guada, que aspira a despedirse de su hinchada con un triunfo para así acabar la Liga lo más alto posible -la próxima y última jornada se cierra el telón en Alcalá-, recibe a un Los Barrios que aún no tiene la permanencia atada, por lo que el equipo de Alberto Vázquez -que sigue sin querer hablar de la próxima temporada hasta que no acabe esta- será juez pero no parte del descenso.