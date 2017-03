Adiós hasta la semana que viene

El mundo de Moto2 y Moto3 se despidieron ayer del Circuito de Jerez después de tres días de entrenamientos privados en los que no ha habido tabla de tiempos al no estar contratado el servicio de cronometraje, lo que no significa que las distintas formaciones que han pasado por el trazado jerezano durante estos tres últimos días no hayan manejado datos de tiempos.Se trata más que de un adiós un hasta luego, ya que la próxima semana se llevarán a cabo en el Circuito de Jerez los entrenamientos, esta vez sí oficiales, para ambas categorías. En concreto, los equipos mundialistas de Moto2 y Moto3 aterrizarán en el trazado de la carretera de Arcos los días 8, 9 y 10, cuando ya sí estará el juez implacable del cronometro para ofrecer datos reales de quiénes serán los pilotos que este año pueden copar las primeras plazas cuando lleguen los grandes premios. Y es que a estas alturas de pretemporada, los equipos se afanan en conseguir los últimos datos antes de que el semáforo se ponga en verde a finales del mes de marzo en Qatar. En el circuito de Losail se celebrarán los últimos entrenamientos oficiales una semana antes del inicio mundialista para las categorías pequeñas y siete días antes será la cilindrada reina la que tenga tres días (10, 11 y 12 de marzo) para ir realizando las últimas probaturas. De cualquier modo, Jerez siempre es banco de pruebas para las cilindradas menores, ya que los datos que se extraigan de aquí suelen suelen servir para extrapolarlos a otros circuitos. Ayer, con una jornada soleada de temperatura agradable, fueron un total de 32 pilotos los pilotos que salieron a la pista a rodar para culminar los programas de trabajo previstos para esta semana y que tendrán continuación la semana próxima. Sin incidencias destacables, tan sólo se contabilizaron cuatro caídas durante la sesión, todas saldadas sin importancia para los pilotos.