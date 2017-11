Adolfo Muñoz deja de ser técnico del Arcos

Adolfo Muñoz presentó ayer su dimisión como entrenador del Arcos alegando motivos personales y familiares para tomar una decisión que calificó como dura y dolorosa. El técnico extremeño comunicó a la directiva su decisión tras madurarla lunes y martes en Extremadura junto a su familia, aprovechando los dos días de descanso que dio a la plantilla tras los dos triunfos consecutivos logrados la pasada semana. Tanto la directiva como la plantilla arcense estaban al tanto de la situación personal de Adolfo Muñoz, que había pedido estos días para pensárselo y tomar la determinación que anunció ayer.

Y tras comunicar a la directiva su marcha, Adolfo Muñoz hizo pública su decisión a través de los medios del club, anunciando que "presento mi dimisión como entrenador del Arcos CF. Los motivos que me han llevado a esta decisión, que es dura y además dolorosa, son temas personales, familiares. Quiero agradecer a la familia Valenzuela su confianza conmigo y el trato que me han dado y de forma muy especial para don Paco Valenzuela padre, al que le tengo un gran aprecio en el poco tiempo que he estado aquí. También agradecer la confianza en el día a día que he tenido con Antonio Gallardo, con Antonio Sánchez, con Sebas, Salvador, Tana, Marcos, Fran, María Isabel y todos los componentes de la junta directiva, les doy las gracias a todos".

El técnico extremeño también quiso "agradecer a los que han sido mis jugadores, encabezados por sus capitanes, porque me han mostrado confianza desde el primer día y un respeto digno de alabar. Y una cosa muy importante es que gracias a ellos me voy siendo mejor entrenador que cuando vine. Ellos me han enseñado muchas cosas. Creo que entre todos hemos conseguido que haya un vestuario comprometido, un vestuario valiente y seguro que van a conseguir los objetivos que se planteó el club el primer día".

Además, el ya exentrenador de los serranos quiso "dar las gracias sobre todo a esa gran afición que es la del Arcos CF por el trato que me han dado, que no ha tenido ningún reproche nunca. Creo que no la olvidaré nunca, las aficiones son lo más grande que hay en los clubes y ellos representan al Arcos fielmente y les deseo lo mejor, quién sabe si algún día volveremos a encontrarnos", a la par que agradeció "a mi cuerpo técnico la confianza por el trabajo diario, esos chavales jóvenes como son Elio, Pablo, Alonso, José Calvente... Chavales que tienen un hambre de fútbol, que quieren aprender a diario, he convivido con ellos a diario y no los voy a olvidar nunca; a los utilleros Juan Antonio y Ramón, que hacen un trabajo extraordinario".

Adolfo Muñoz acabó su despedida subrayando que "ojalá sea un hasta luego. Nunca olvidaré tanto como me habéis dado en tan poco tiempo: cariño, respeto y amistad. Y mi gratitud siempre la tendréis. Así pues, que el Arcos tenga muchos triunfos y gracias a todo el mundo".