Adri Martín es duda en el Guada para recibir al Algeciras

El Guadalcacín enfila la recta final de la semana con la mente puesta en la visita del Algeciras, tercero en la clasificación y primero de los tres enfrentamientos consecutivos que tienen los de Alberto Vázquez con rivales metidos en zona de fase de ascenso.

El técnico guadalcacileño recupera a tres jugadores que la pasada semana no jugaron en Las Cabezas por sanción, Lebrón, Juan Rosillo y Adrián Martín. No obstante, el canario tiene complicado llegar al choque del domingo debido a la lesión que sufrió hace dos semanas en el choque contra el Utrera. Cristian no acabó el entrenamiento del pasado miércoles con molestias en un tobillo y Juan Laynez se resintió de su lesión, por lo que parece que tampoco estará en condiciones de jugar frente al Algeciras. Por su parte, David se perdió el choque ante el Cabecense por unas molestias que no terminan de desaparecer.

Por otro lado, el Guadalcacín ha cedido al lateral derecho Gonzalo al Trebujena hasta final de la presente temporada.