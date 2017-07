Adri, el gran baluarte de la defensa

Adri Rodríguez ya es un xerecista más. El central, procedente del Arcos, fue presentado ayer en El Alcázar y sus primeras palabras como azulino sirvieron para dejar claro a qué viene a la entidad y los motivos que le han llevado a aceptar la propuesta que le realizó Edu Villegas, director deportivo del club azulino.

Adri, de entrada, dio las gracias "a Edu por todo lo que ha hecho por mí. Me comentó el proyecto que iba a tener el Xerez y no lo dudé, le dije que sí sin pensármelo, estoy muy contento de pertenecer a este club y vamos a intentar lograr el objetivo, que es ascender sí o sí, no vale otra cosa. Creo que lo vamos a conseguir porque conozco al entrenador, Masegosa, que es muy serio, y viendo a los jugadores que están firmando, todos de superior categoría, se va a lograr. Insisto, tengo que dar una vez más las gracias a Edu, al club y a todos los que han confiado en mí".

No me asusta la presión, el objetivo de este equipo es el ascenso a Tercera sí o sí, no vale otra cosa"

A la hora de explicar los motivos que le han llevado a aceptar la oferta, el isleño los tuvo claros: "El entrenador, los jugadores, el club, Chapín, sus socios y todos los aficionados que me están animando desde que firmé".

Adri llega procedente del Arcos, un equipo que disputó la fase de ascenso a Segunda B la pasada temporada, por eso "no me siento presionado, todo lo contrario, por eso le he dicho que sí a Edu, me gusta la presión, como a los buenos jugadores. Es lo que hay, si quieres jugar a alto nivel, tiene que haber presión. Conozco al míster, a cuatro o cinco jugadores de la actual plantilla y creo que Edu ha hecho un buen trabajo. Seguro que al final de temporada, como ya he comentado antes, conseguimos el objetivo de ascender a Tercera".

A la hora de definirse, detalla: "Tengo buen trato de balón, creo que sé leer los partidos y soy intenso los noventa minutos. Me siento más cómodo como central, aunque toda mi vida he jugado de pivote defensivo".

Juanma Rubio, vicesecretario de la entidad, agradeció al Ayuntamiento y a Cultura las facilidades para presentar al jugador en El Alcázar y deseó suerte al nuevo futbolista de la entidad.