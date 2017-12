Adrián Gallardo "Es obligatorio que estemos entre los cuatro primeros"

El Atlético Sanluqueño presentó a Adrián Gallardo, refuerzo para la segunda vuelta y muy querido por la afición verdiblanca, que no olvida sus goles en el ascenso a Segunda B contra el Extremadura ni los de la temporada posterior que ayudaron a conseguir la permanencia.

El delantero isleño -que fue presentado por Manolo Fernández, presidente del Atleti- estaba "muy contento porque Sanlúcar la siento como mi casa, fueron dos etapas muy buenas y le tengo mucho cariño a este club y a esta ciudad. Estoy muy motivado con el nuevo proyecto que tiene el club de estar entre los cuatro primeros y llevar al equipo donde se merece".

Gallardo, que no podrá debutar hasta la segunda vuelta, ha hablado con sus nuevos compañeros y "lo que me cuentan es que necesitan ser un poquito más regulares, que hay buena plantilla y que esperan que yo ayude con mi trabajo y con mis goles". El fichaje de Adrián Gallardo ha ilusionado a la afición verdiblanca y el isleño lo sabe: "La verdad es que no me sorprende porque yo mantengo el contacto con muchos de ellos desde que me fui y como he dicho antes, tengo mucho cariño a la afición de Sanlúcar".

El delantero llega de jugar fuera de España, en Filipinas y Maldivas, una experiencia que "personalmente te ayuda a crecer como persona por las cosas que ves, las diferentes culturas de otros países. Y futbolísticamente muy bien, los tres años he sido máximo goleador, en las tres temporadas he conseguido dos ligas y una copa y espero que aquí sigan los triunfos".

Ahora, Gallardo regresa al Sanluqueño por "los compañeros, el presidente, al que le tengo mucho cariño porque siempre me ha tratado muy bien... El club es como mi casa y siempre ilusiona volver", y se reencuentra con futbolistas con los que ya compartió vestuario en El Palmar como "Dani, Ezequiel, José, Alberto, Fran...". A sus 30 años, el delantero vuelve con "mucha más experiencia, que te enseña a saber guardarte el esfuerzo: aquel Adrián que se fue era un poco más loco, corría de lado a lado... Ahora me sitúo mejor pero creo que lo que me trae aquí es el gol y eso no ha cambiado".

Lo que sí tiene claro el nuevo delantero verdiblanco es que el Atleti tiene que ser ambicioso: "La verdad es que un club como el Sanluqueño, con la plantilla que tiene, creo que es obligatorio que estemos entre los cuatro primeros".