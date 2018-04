Adrián Gallardo sostiene al Sanluqueño (1-0)

El Atlético Sanluqueño afrontará este último tramo de competición con la ilusión de jugar el play off de ascenso a Segunda División B después de derrotar al San Roque de Lepe por la mínima gracias a un tanto de Adrián Gallardo en el tramo final del choque. Esa cuarta plaza le permite seguir con ventaja en la pelea por una de las cuatro plazas de play off. Eso sí, el conjunto de Rafa Carrillo, que acumula siete partidos sin conocer la derrota, tendrá que pasar un duro examen la próxima semana: visita al Cádiz B, líder del Grupo X de Tercera y que solamente ha cosechado tres derrotas en lo que va de temporada. El San Roque, por su parte, se despide de cualquier opción de quedar entre los cuatro primeros, pues es noveno con 44 puntos, a diez del play off.

Finalmente no llovió en El Palmar, a pesar de las nubes amenazantes que se exhibieron durante toda la tarde. Y el Sanluqueño tuvo que sudar tinta para derrotar a los leperos.

Lo cierto es que la primera parte no quedará guardada en los anales de la historia y los aficionados presentes en El Palmar tardarán muy poco en olvidarla: aburrida, densa, difícil de masticar y sin prácticamente ocasiones de gol. Tras unos primeros minutos de tanteo, con ambos equipos bien situados sobre el terreno de juego, fue el conjunto local el que forzó un par de córners que generaron algo de peligro. Lo más destacable del primer acto fue un centro de Manu al que no fue capaz de llegar Mawi. Por lo demás, un juego muy pobre y falto tanto de ideas como de ambición. Ambos equipos, que son dos de los máximos goleadores del Grupo X de Tercera División, estuvieron desconocidos por completo. Los guardametas apenas tuvieron que actuar durante los primeros 45 minutos.

Pero todo cambió en el segundo acto. El Sanluqueño salió con otra actitud y se fue a por los tres puntos, consciente de la importancia del choque. Mawi probó suerte desde 30 metros, pero su disparo salió desviado. A renglón seguido, Alberto García se topó con el meta visitante. Por su parte, el primer aviso del San Roque fue en el minuto 56, en una acción en que Manu intentó sorprender a Sergio García desde el centro del campo. El mismo Manu reiteró su intento desde la misma distancia minutos después, pero con idéntico resultado.

En los últimos quince minutos del choque, el Sanluqueño acentuó su dominio. Güiza, en dos ocasiones hizo intervenir al meta visitante y Adrián Gallardo, antes de marcar, puso a prueba los reflejos de Puncho. Pero en el minuto 82, Parada puso un centro medido a la cabeza de Adrián Gallardo, que no falló. Mawi estuvo a punto de hacer el segundo, pero el electrónico ya no se movió y los tres puntos se quedaron en El Palmar. De este modo, el Sanluqueño se ilusiona con el play off y se mantiene en la cuarta plaza. El San Roque, que llegó muy justo de fuerzas al final del duelo, dice adiós a las cuatro primeras plazas.