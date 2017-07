Adrián Martín, sexto fichaje del Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC hizo ayer oficial la contratación de un nuevo refuerzo, el sexto. Adrián Martín, que se comprometió con la candidatura de Rafael Coca durante el proceso electoral, ya es jugador azulino. Se une al guardameta Camacho, al central Adri Rodríguez, al medio Jorge Herrero, al lateral Sergio Iglesias y al atacante Antonio Bello.

El canario, que será presentado el jueves a las once de la mañana, llega procedente del Guadalcacín, equipo en el que ha militado las últimas tres temporadas en Tercera División, primero a las órdenes de Ismael Pérez .

Adrián se formó en la cantera de la UD Las Palmas, fichó por el Real Madrid para defender la camiseta de su filial e incluso llegó a debutar en Liga de Campeones con la primera plantilla. Recaló en el Xerez Deportivo de Lucas Alcaraz, luego pasó por el Levante y después por conjuntos como Zamora, Conquense, Arcos o San Fernando.

El zurdo, con el paso de las años, ha cambiado de demarcación en el campo. Comenzó jugando en la banda pero ahora igual actúa de mediapunta que de mediocentro.

El ya jugador azulino ha destacado, en declaraciones a la página web del club, que "estoy con muchas ganas de poder aportar cosas al buen equipo que se está haciendo".

Tras la contratación del jugador canario, la dirección deportiva del XDFC está centrada en la renovación de tres jugadores llamados a ser importantes para Pepe Masegosa, los centrales Antonio y Joaqui y el mediapunta Barba, y la incorporación de al menos cuatro jugadores más, un central, un lateral izquierdo, un centrocampista -Ignacio Goma se ha marchado a la Lebrijana- y un delantero que acompañe a Javi Tamayo y Juanito, que está en Israel y aún no ha estampado su firma como azulino.

A día de hoy, el plantel xerecista lo componen los porteros Camacho y Marrufo; los defensas Sergio Iglesias, Álex Padilla (lesionado de larga duración en el último partido de Liga ante el Conil y al que aún le restan un par de meses para estar a topo) y Adri Rodríguez; los centrocampsitas Manuel Caballero, Jorge Herrero, Adrián Martín y Cárdenas y los atacantes Javi Tamayo, que al final sólo estará un mes apartado de los terrenos de juego tras su intervención en la rodilla de la pasada semana en Dos Hermanas), Carlos Cuenca, Biri, José Manuel 'Regalí' y Antonio Bello.

En principio, la plantilla del XDFC tiene previsto comenzar la pretemporada el próximo día 24 para encarar la preparación de una campaña en la que los azulinos tendrán como único objetivo el ascenso a Tercera División, tras el revés sufrido el pasado curso.

Masegosa tiene ya trazadas las líneas que va a seguir y, en principio, se plantea entrenar algunos días en doble jornada y disputará más de media docena de partidos

De momento, el club tiene que acudir a Rota por partida doble. Se medirán tanto al cuadro de Paco Corbeto en el Navarro Flores como a la Roteña en el Arturo Puntas Vela. Además, ha cerrado un amistoso que servirá casi con total seguridad para que el equipo se presente en Chapín ante su afición frente al San Fernando de José Manuel Pérez Herrera el 9 de agosto.

Edu Villegas, director deportivo azulino, resalta que "seguimos trabajando para incorporar a más jugadores. Todo lo que tenemos es bueno, ya que hemos logrado incorporar a todas nuestras primeras opciones, pero la plantilla en estos momentos aún es un poco corta, en los próximos días habrá más movimientos. Los jugadores que queremos tienen otras ofertas de superior categoría y las están estudiando, no es fácil firmar a futbolistas del nivel que requerimos para esta plantilla. Estamos limitados a nivel económico y no todos aceptan las condiciones".