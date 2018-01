Agua en el Guadalquivir

Un gol pasada la primera media hora de juego condenó al Xerez Deportivo FC en un encuentro con más de tres puntos en juego. El Coria, que durante la semana hacía un llamamiento a la afición para que llenara las gradas del estadio en busca del triunfo en un choque que calificaba como el más importante de la campaña, tuvo respuesta, sus seguidores no fallaban y el Guadalquivir presentaba un magnífico ambiente pese a las nubes que se aposentaban sobre el estadio amenazando con lluvia.

Conscientes de la trascendencia del encuentro, los de Pepe Masegosa saltaron al verde con las ideas claras en busca de los tres puntos. La primera ocasión no tardó en llegar, y a los tres minutos Javi Tamayo rematada forzado un centro de Padilla que se marchaba por encima de la portería del Coria.

Los xerecistas encaran la segunda vuelta igualados a puntos con su verdugo de ayer

No tardaron en reaccionar los locales, y Camacho se lucía con una gran intervención respondiendo a un lanzamiento de Matías. Minutos más tarde, el Xerez DFC veía cómo un centro envenenado de Curro volvía a poner en problemas tanto a la defensa como a Camacho. Pasado el ecuador del primer periodo, un centro al área lo remataba Tamayo y la defensa cortaba con la mano el remate del delantero azulino. El colegiado no señalaba nada y dejaba continuar el juego.

A medida que avanzaban los minutos el choque se había ido convirtiendo en un intercambio de golpes que finalizó con el primer tanto del duelo a favor de los locales. Lo firmó Dani Casado, ante el desconsuelo de los azulinos y la alegría del Guadalquivir.

A pocos minutos para el descanso de nuevo Javi Tamayo, el más activo del Xerez Deportivo FC hasta el momento, mandó el esférico al larguero con un bonito lanzamiento de libre directo.

Tras el paso por vestuarios, el guion del duelo no cambió en demasía. Los locales siguieron dominado el juego, y fruto de ello eran los que gozaban de las mejores ocasiones.

Consciente de que las cosas no funcionaban, Pepe Masegosa movió ficha y realizó un triple cambio tratando de revolucionar el equipo. La reacción no tardó en llegar, y Pablo Bonomo tuvo cerca el empate tras una gran jugada individual que no tuvo recompensa.

Durante los últimos minutos el Xerez DFC se aposentó en el área rival en busca del empate, pero finalmente las tablas no llegaron y los tres puntos se quedaron en Coria: el equipo xerecista conserva el liderato pero con los ribereños igualados a puntos.