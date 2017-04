Aguilocho "El equipo ha sido entregado y muy obediente"

Juanlu Aguilocho, entrenador del Xerez Deportivo FC, se estrenó en Chapín con un cómodo triunfo ante el San Juan, calificó la victoria de "importante", a sus jugadores de "obedientes" y se alegró por los resultados "que nos han favorecido, es lo que necesitamos en estos momentos".

El técnico azulino destacó que "tenía informes del rival, habíamos visto vídeos, sabíamos cómo juegan, llegaba muy necesitado por su situación en la tabla, lleva tiempo con el mismo entrenador, tiene una forma de jugar bastante clara, intenta salir con jugadas combinativas y en la zona de finalización tienen a un jugador determinante. Me preocupaba un poco eso pero hemos intentado contrarrestarlo y el partido se abrió pronto".

El partido se abrió pronto y todo se nos puso muy de cara pero había que madurarlo y además ser prudentes"

Sobre el desarrollo del partido, Aguilocho matiza que "tuvimos la fortuna de convertir en gol los primeros acercamientos que tuvimos y todo se nos puso muy de cara pero, aún así, el rival cada vez que llegaba creaba algo de peligro. Había que madurar el partido y ser prudentes. Ya con el 3-0 sí todo fue más cómodo pero a mí personalmente, como creo que a la mayor parte de los entrenadores, el 2-0 no es que me dé miedo pero sí me causa mucho respeto, no me fío de ese marcador. Hemos sabido minimizar su potencial pero si les das opciones, con un 2-1 igual te hace daño, tú eres más pequeño, el gigante que tienes delante se crece y se ve todo más complicado, se oscurece todo. Todos sabemos lo que suele suceder en ocasiones en fútbol".

Ha tenido poco tiempo para realizar variantes pero sí que presentó un once con novedades importantes, en las que pesos pesados del equipo habituales con Juan Antonio no es que no jugaran, es que se quedaron fuera de la lista de convocados y dio minutos a Cárdenas, del Estella: "Con tres días de trabajo, lo que hemos hecho es ir un poco a marchas forzadas. Tenemos un modelo, una propuesta de juego que aplicar, pero hacerlo demasiado rápido lo único que puede hacer es confundir a los jugadores, así que lo que hemos hecho es introducir los conceptos más básicos, especialmente en la estructura ofensiva y defensiva del equipo para minimizar al rival. Cuando sabes dos cositas como el padrenuestro es mejor que cuando sabes veinte y no te enteras de ninguna realmente. Hay que ir poco a poco, no es fácil".

Lo que más le gustó del partido al flamante preparador xerecista fue "la victoria, hay que estar contento cada vez que se gana, pero también me quedo con que el equipo ha estado entregado, aunque en el tramo final perdió frescura porque la temperatura era alta, todos sabemos las dimensiones de Chapín, y hubo un ritmo alto de partido en la primera parte que, afortunadamente, se ha traducido en un resultado favorable para nosotros. Este modelo de juego es cierto que exige un rigor táctico, correr mucho sin balón y un desgaste físico brutal. De hecho, dos jugadores han pedido el cambio y ese gesto les honra. Me quedo con la entrega del equipo y con la obediencia, es difícil que en tan poco tiempo encajen los conceptos y han tratado de llevar a cabo nuestra propuesta. Ponerlo ahí en una pizarra para el entrenador es muy fácil pero para ellos es más complicado, por eso digo siempre que esto es del futbolista, son ellos los protagonistas".

Lamentó la lesión de Javi Tamayo, que hasta hoy no sabrá el alcance de sus problemas en la rodilla, y acerca del resto de resultados, dijo que "no he tenido tiempo ni de asimilarlos, me los han comentado y si nos favorecen, es lo que necesitamos".