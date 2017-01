Aguilocho, nuevo técnico del Estella, confía en sacar al equipo de abajo

Juan Luis Aguilocho, nuevo entrenador del Estella, se estrena mañana al frente del filial azulino en casa, a partir de las doce y cuarto, ante un duro rival, el Chiclana Industrial, que es tercero en la clasificación con 40 puntos, por los 11 de los anfitriones.

Aguilocho va a ocupar el puesto de Yeyo Ramírez y asegura que no le asusta el reto, es optimista pese a que el equipo es colista y apuesta por revertir la situación con trabajo.

Aguilocho, sobre su contratación, apunta que "con el ofrecimiento estoy contento. Sé que el equipo tiene pocos futbolistas pero los que hay son jóvenes que yo conocía de etapas anteriores y son buenos. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando del filial del Xerez DFC y eso es algo que ilusiona. No me parecía bueno para mí entrar en un club que estuviera en caída libre, pero no es el caso. Hay un reto importante por delante y quizás haya que recomponer la plantilla, pero no me asustan los retos en los que hay medios para llevarlos a cabo".

El técnico, además, apunta que "salvar la categoría no es imposible pero sí complicado. Quiero quitar presión a la plantilla y centrarme en el partido a partido. Para empezar, hay que solventar del Chiclana Industrial aplicando conceptos y trabajo. A partir de ahí, a pensar en el siguiente duelo. No quiero que el futbolista tenga en mente la posición que ocupamos en la tabla. Partido a partido, iremos viendo los resultados y trataremos de salvar la categoría, pero no es el objetivo prioritario que se me ha marcado. Aquí lo que queremos es mantener un bloque que pueda aportar jugadores al primer equipo".

Con la llegada del nuevo técnico también se van a incorporar al plantel tres o cuatro jugadores.