Alberto Vázquez no continúa en el Guadalcacín

El Guadalcacín anunció anoche que Alberto Vázquez no continuará en el banquillo del Fernández Marchán la próxima temporada. El entrenador jerezano finaliza así su vinculación con el Guada, en el que además de entrenar al primer equipo la última temporada y media ha sido técnico de la cantera después de haber sido también futbolista en los escalafones inferiores del club.

El comunicado del Guadalcacín, emitido a través de las redes sociales pasadas las diez de la noche, anunciaba oficialmente el adiós: "Hoy es un dia triste para nuestro club, hoy nos toca anunciar que nuestro entrenador Alberto Vázquez no continuará al frente del club la próxima temporada ya que desde el club no podemos ofrecer el proyecto deportivo que nuestro míster necesita. Desde el club queremos agradecer al míster todo el trabajo realizado no sólo durante su etapa en el primer equipo, sino durante toda una vida dedicada a estos colores, por ello desearle mucha suerte en el futuro y que ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse ya que esta siempre será su casa. Gracias Alberto".