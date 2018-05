Alberto Vázquez "Quien controle mejor las emociones se llevará el partido"La taquilla, para el pequeño Aitor

El Guadalcacín se juega la temporada en 90 minutos. El equipo jerezano llega a la última jornada de Tercera División fuera de los puestos de descenso y depende de sí mismo para seguir un año más, y sería el cuarto, en el fútbol nacional. Enfrente estará el Atlético Onubense, también fuera del descenso y con un punto menos que los de Alberto Vázquez. Muy atentos a este enfrentamiento particular estarán Los Barrios y Alcalá, que ocupan las plazas 19ª y 18ª respectivamente. Al Guadalcacín, rey del empate esta temporada (18 nada más y nada menos) le vale un punto para mantener la categoría, al Onubense podría no valerle. Quien pierda tiene muchas papeletas de irse a División de Honor. El filial del Recreativo llega al partido lanzado después de sumar los últimos 9 puntos posibles. Los jerezanos perdieron 4-0 en Ceuta hace unos días pero en el Fernández Marchán se muestran prácticamente infranqueables: sólo han perdido un partido en casa, curiosamente frente al Castilleja, único equipo que afronta la última jornada ya descendido.

Alberto Vázquez es un técnico tranquilo. A tres días del desenlace de esta larga temporada está "deseando" que llegue ya la hora del partido y con toda la calma del mundo -la procesión irá por dentro- apunta que "no tenemos que hacer nada extraordinario para mantener la categoría, sólo lo que hemos venido haciendo toda la temporada en casa". El preparador del Guadalcacín considera que su equipo debería ya estar salvado pero consciente de que el club pedáneo es quizá el de menos recursos en la categoría dice que "sabíamos que esto no iba a ser sencillo. No esperábamos llegar a la última jornada jugándonos la permanencia, era posible evidentemente pero creo que mi equipo ha trabajado y ha hecho méritos suficientes como para haber llegado a esta última jornada con los deberes hechos y fuera de peligro. Las circunstancias se han dado así".

No esperábamos llegar así a la última jornada, mi equipo ha hecho méritos para estar ya salvado"El empate nos vale pero hay que salir a por la victoria; a ganas no nos gana nadie, ya se esté jugando lo que sea"Hay que tener cabeza para saber en cada momento lo que hay que hacer, hay que estar concentrados"

En Ceuta, donde el equipo cayó goleado 4-0, se vio a un Guadalcacín que fue un calco de la temporada: falló sus ocasiones y el rival aprovechó los errores: "La primera ocasión fue nuestra, la fallamos y Camps aprovechó la primera que tuvieron. Luego tuvimos ocasiones para empatar e incluso para algo más, había murmullos en la grada pero en el descuento de la primera parte nos hicieron el segundo. Al final lo que vale es meter las ocasiones que tienes y por eso el Ceuta está peleando por acabar primero y nosotros por salvar la categoría".

Al Guadalcacín le vale el empate, al Onubense probablemente no. ¿Cómo hay que afrontar un partido en esas circunstancias? Vázquez lo tiene claro: "Nos equivocamos si miramos sólo eso. Hay que estar concentrados en hacer el trabajo que hay hacer. Nosotros en casa lo estamos haciendo bastante bien y no hay que hacer nada extraordinario, solamente lo que mis jugadores saben hacer. ¿Nos vale el empate? Sí. Pero hay que ir a por la victoria", señala dando por cierto el axioma futbolístico de que quien sale a empatar termina perdiendo. Así que la receta es sencilla: "Estar concentrados en el partido, ir a muerte y querer más que el contrario porque en el tema de intensidad y ganas y ser pesados no nos puede ganar nadie. Ya se puede estar jugando el contrario lo que sea. La idea es que no hay que hacer nada fuera de lo común, darlo todo e ir a por todas. Si salimos igual que siempre se conseguirá el objetivo".

En partidos como el de este domingo, la veteranía es un grado, más aún si el rival es un filial plagado de jugadores jóvenes. Sin embargo, Alberto Vázquez no considera que este aspecto vaya a tener una especial relevancia, sobre todo si el Onubense se presenta con jugadores del filial que han estado alternando minutos con el primer equipo, ya salvado en Segunda División B: "El Recre B prácticamente es el mismo equipo del año pasado. En categorías inferiores estos jugadores ya han peleado por no descender y en eso tienen experiencia. No creo que vaya a ser determinante. Además, tiene buenos jugadores. Pablo Ramírez es un buen futbolista; en defensa, Gustavo manda, es corpulento, va bien de cabeza y tiene un buen desplazamiento; Misffut es prácticamente jugador del primer equipo. Tienen tres o cuatro jugadores que han alternado con el primer equipo y bajarán este fin de semana. Y además vienen en una dinámica buena, han ganado los tres últimos partidos. No me sorprende porque el fútbol es cuestión de dinámicas. Hay veces que juegas bien pero no te sale nada y otras veces al contrario. Están ahora en una buena racha, están haciendo un último mes de competición muy bueno y eso les ha permitido llegar con vida a este último partido".

Vázquez, a falta del entrenamiento de hoy viernes y el de mañana, tiene a todos sus jugadores disponibles salvo Goma, que arrastra unas molestias en el abductor y que, de hecho, motivaron el cambio en el descanso del partido disputado en el Alfonso Murube. El centrocampista se está tratando en la Clínica Beiman y, de momento, es duda para el choque. Al margen de esto, Alberto Vázquez tiene claro que los que salgan al terreno de juego tienen que estar "al cien por cien" porque el partido lo requiere. "Si toda la segunda vuelta venimos diciendo que cada partido era una final, el del domingo es la final de las finales y los que salgan tendrán que estar al máximo nivel.

El técnico del Guadalcacín también tiene claro cómo hay que jugar el partido ante el Onubense: "Como todos los que jugamos. El ritmo será alto porque a nosotros aquí en casa nos gusta ser intensos, no dar al rival tiempo de que piense. Ellos físicamente también están muy bien. Me espero un partido así. Se decidirá como siempre por algún detalle. Tendremos que estar muy concentrados, no perder la cabeza y estar pendiente de los errores que puedan cometer, trabajar para que tengan alguno e intentar aprovecharlo". Y tener tranquilidad: "Tranquilidad para saber en cada momento qué hay que hacer pero no confundir tranquilidad con relajación. La cabeza tiene siempre que responder. Luego durante 90 minutos se pueden dar muchas circunstancias. Quien controle mejor las emociones será el que se lleve el partido porque puede pasar de todo: que te pongas por delante, que ellos se adelanten, que vaya el partido empatado y se empiece a comentar otros resultados... tienes que estar centrado en lo tuyo".

En las tres temporadas anteriores, la última ya con Vázquez en el banquillo, el Guada llegó salvado a la última jornada. Esta vez toca sufrir un poco más. "Nos ha tocado. También es el año en que más igualada está la categoría. Creo que no hay un equipo en Tercera que en un mismo año haya tenido cuatro porteros, hemos tenido lesiones importantes, hemos empatado muchos partidos que merecimos ganar; mi equipo ha hecho un gran trabajo y creo que ya merecía estar salvado pero al final lo que vale son los goles y hay equipos que a lo mejor no han hecho tantos méritos pero son más resolutivos de cara a gol y ya están salvados".

Al técnico ni se le pasa por la cabeza perder la categoría. "Es muy complicado estar aquí. Nosotros para sumar un punto tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, tenemos mil cosas en contra y seguir ahí y conseguir la permanencia es un mérito muy grande. Perderla es una posibilidad que está ahí pero es que ni me lo planteo; estoy convencido de que mi equipo lo va a hacer bien y el año que viene vamos a estar en Tercera".

Para un partido vital, el técnico del Guadalcacín pide el apoyo de la afición: "Es una gran ayuda y estoy seguro de que va a responder este domingo. Con el ánimo de tu gente el futbolista siempre da más. Si logramos el objetivo será gracias al apoyo de todos por eso necesitamos que la gente nos anime para seguir un año más en esta categoría tan bonita".

La directiva del Guadalcacín, en un precioso gesto, ha decidido que la taquilla íntegra del partido de este domingo se destine al pequeño Aitor Palomeque, jugador benjamín del Marianistas herido en un accidente.