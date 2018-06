Alberto Vázquez "Mi paso por el Guada ha sido un sueño"

Alberto Vázquez se marcha del Guadalcacín sin hacer ruido, como llegó al primer equipo de forma interina a mediados de octubre de 2016 tras la renuncia de Ismael Pérez, pero con el listón muy alto y los deberes hechos. Nadie le podrá poner un pero a su trabajo, entrega y dedicación. Es complicado hacer más con menos. La primera temporada dio el salto desde el conjunto juvenil y se ganó la confianza tanto de la directiva como de la plantilla en los partidos que le entregaron el equipo mientras buscaban un sustituto. El relevo estaba en casa aunque asustaba un poco que un joven debutante entones con apenas 25 años fuese capaz de lograr la permanencia en Tercera. Lo consiguió y se ganó la renovación. Y volvió a repetir milagro el curso pasado. Supo administrar uno de los presupuestos más bajos de la categoría, fue capaz de confeccionar una plantilla comprometida y certificó la permanencia del equipo por cuarta campaña consecutiva en Tercera tras vencer en el último partido del curso al Atlético Onubense con un gol de su delantero Canty.

Después de varios días de negociación los caminos se han separado. El técnico, "ambicioso y con ganas de crecer", no aceptó la oferta inicial que le realizó el club, le pidió "una pequeña mejora, no pedía nada extraordinario", que la entidad "no ha sido capaz de asumir por el temor a no poder cumplir con las expectativas económicas. Siempre me quedará la duda de si pudieron hacer un poquito más, de haber valorado un poco más todo el trabajo que hemos realizado pero no ha podido ser".

Me quedo con el cariño de todos y la satisfacción de haber cumplido con el objetivo en las dos temporadas"

El técnico explica que "nos reunimos el jueves por primera vez, estuvimos hablando. Me hicieron una oferta y me comentaron que me lo pensara pero a mí la propuesta no me parecía bien, no me convencía. El viernes al mediodía les contesté diciéndoles que no y les hice una contraoferta. El sábado me contestaron y me dijeron que no. No pasa nada, entiendo que no se han querido complicar, me comentaron que no me iban a aceptar unas condiciones a las que luego no iban a poder hacer frente. Siempre hay que tener ambición. Va a ser el quinto año en Tercera y considero que el club también debe tener esa misma ambición que yo tengo y de dar un paso adelante. De decir, señores vamos a trabajar, vamos a intentar aumentar el presupuesto un poquito más. No hablamos de jugar la fase de ascenso ni de ser campeones pero sí de ir más cómodos, de estar unos puestos más arriba. Ellos dicen que no pueden llegar a eso y les respeto pero no puedo seguir".

La decisión confiesa que "ha sido difícil. Me lo he pensado muchísimo, me tomó costarla. Al principio, no lo acusé mucho pero a medida que han ido pasando las horas me va afectando un poquito más. Parece que esto no ha pasado, estoy como en una nube. Hasta que no me vea en la grada viendo un partido y fuera del banquillo no me lo voy a creer".

Nada más conocer la noticia por parte de la directiva, "se lo comuniqué a mi cuerpo técnico, que ya estaba al tanto de lo que estaba pasando y luego a los jugadores les puse un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenemos y me salí antes de que empezaran a contestarme. Algunos me pusieron un mensaje y otros me han llamado. Insisto, el fútbol es así, esto pasa todos los días".

A la hora de hacer balance se queda "con el cariño de todos, familia, amigos, afición... Para mí esto ha sido un sueño hecho realidad. Como jugador, pasé por todos los equipos de la cantera, fui capitán en todos los equipos y empecé a entrenar también en la cantera. Como técnico tenía la ilusión de entrenar al primer equipo y cuando se me presentó la oportunidad de la forma en la que se me presentó, sin esperarla, y cuando estaba entrenando al juvenil. Todo nos ha ido bien y me quedo un poco con eso, con la satisfacción de haber estado toda una vida entregado al club para poder llegar al objetivo final. Estoy orgulloso".

De momento, es un hasta luego porque "no me voy. Es que yo antes que entrenador era aficionado y jugador. Yo iba antes a ver los entrenamientos y ahora cada vez que pueda lo voy a seguir haciendo. Ahora, estaré otra vez en la grada animando como un ultra más. El Guada siempre va a ser mi equipo. De momento, no tengo nada y voy a seguir viendo fútbol, que es mi pasión. Quiero ser entrenador y esa ilusión a mí no me la va a quitar nadie, estoy empenzando. Ahora, después de subir dos peldaños en la escalera, me toca un respiro. Me gustaría seguir entrenando en categorías altas pero si tengo que bajar para empezar otra vez no me lo voy a pensar, soy un trabajador nato".