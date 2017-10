Alberto Vázquez "No me sorprende el Cádiz B, el año pasado ya barrió"

Alberto Vázquez cree que su equipo está realizando un gran trabajo más allá de que en los dos últimos partidos, contra Alcalá y San Roque de Lepe, no haya pasado del empate sin goles. El técnico ha detectado un cierto atisbo de insatisfacción en algunos aficionados después de los dos empates consecutivos pero recuerda que el Guadalcacín es un equipo muy humilde por mucho que "hayamos tenido un gran inicio de temporada". El entrenador del Guada apunta que "la gente nos ve ahí y se cree que tenemos que estar arriba y no. De ocho partidos sólo hemos perdido uno y en el campo del Arcos, un equipo hecho para ser campeón. Para nosotros, sumar es sinónimo de hacer las cosas bien. Incluso puede haber días que podemos perder pero si la entrega y la actitud es buena es el camino a seguir. Si el trabajo se ve recompensado pues mucho mejor, si no, no pasa nada porque de diez partidos con esa actitud, lo más normal es que ganes más que pierdas".

El míster guadalcacileño respeta muchísimo a un Cádiz B que no le está sorprendiendo pese a ser un recién ascendido: "No me sorprende porque el año pasado barrió en División de Honor. Mantiene el bloque y el mismo cuerpo técnico y ha apuntalado la plantilla con fichajes a conciencia para estar arriba". Destaca del rival que "defiende con balón. Tiene mucha posesión, saca el balón desde atrás, tiene grandes jugadores y varios han debutado con el primer equipo o van citados y además tiene un gran entrenador". Para frenar al segundo clasificado, comenta que "intentaremos ser nosotros mismos, ser solidarios en el esfuerzo y no conceder ocasiones y cuando tengamos el balón buscaremos gestionarlo bien".

Por último, mantiene la duda en la portería de Álex Herrera o Lebrón aunque manifiesta que confían plenamente en ambos. Con respecto a Álex, titular por primera vez frente al San Roque de Lepe, dice que "es un portero de garantías, de un nivel similar al de Lebrón, ha estado en un segundo plano pero también se merece jugar y a la vista está que apenas tuvo trabajo pero en la única parada que tuvo que hacer sacó una mano y salvó el punto porque el balón dio en el larguero; si no llega a tocar, el San roque se hubiera llevado la victoria".