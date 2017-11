Alberto Vázquez valora "el trabajo bestial" del Guadalcacín en Sanlúcar

El Guadalcacín vio frenada en El Palmar ante el Sanluqueño una racha de ocho partidos sin conocer la derrota (2-0), mientras que los verdiblancos de Rafa Carrillo encadenan siete jornadas sin perder y cuatro triunfos seguidos, de ahí el importante salto que han dado en la tabla.

Alberto Vázquez, técnico del cuadro jerezano, pese a caer por 2-0 valoró "el gran trabajo realizado por mis jugadores, fue bestial, estoy orgulloso de ellos porque siempre dan la cara y su actitud ha sido enorme, no me queda otra que felicitarles".

Bajo su punto de vista, el choque "no fue muy fluido, no tuvo un dominador claro y tampoco hubo ocasiones demasiado claras, hicimos un esfuerzo muy grande para al final no llevarnos nada de aquí, pero el fútbol es así. En la primera parte nos faltó darle continuidad al juego y en la segunda estuvimos bastante mejor e incluso tuvimos tramos buenos, nos faltó llegar con más peligro a la zona del área rival. El gol podía caer de un lado o del otro y cayó del lado de ellos. Intentamos reponernos y de poder empatar a la contra llegó el 2-0 y ya se acabó el partido".

Bajo su punto de vista, la derrota llegó ante "un gran equipo, con jugadores determinantes, es un equipo que va a estar arriba conforme vayan pasando las jornadas. Lo hemos cogido en su mejor momento de la temporada, es la cuarta victoria que consiguen de forma consecutiva y eso se nota. En El Palmar van a sufrir todos los rivales que lleguen. Es cierto que les pesaba la losa de no ganar en casa pero en cuanto lo han hecho ya no tienen problemas. Nosotros pudimos sacar algo positivo a base de trabajo, nos vamos un poco con la sensación de nadar para quedarnos en la orilla. Insisto en lo que he comentado antes, me marcho orgulloso de mi equipo porque si sigue trabajando así va a tener que sufrir mucho cualquier rival para ganarnos. El fútbol es así, lo que cuenta son los goles. Les felicito".