Alberto, entre algodones

Alberto, centrocampista del Xerez CD, está pendiente de conocer el alcance de la lesión que sufrió en los aductores el pasado domingo en el Andrés Chacón ante el Sevilla C. El azulino, que arrastra molestias en esa zona desde el inicio de Liga, sintió un pinchazo y es seria duda para el partido del domingo en el Antonio Barbadillo frente al Arcos, que ha sido fijado por la junta directiva de la entidad blanca a las doce y media de la mañana.

En principio, el medio, que ayer no acudió al entrenamiento por su sobrecarga, no va a forzar la máquina, se encuentra entre algodones y pendiente de ser examinado para conocer el alcance exacto de sus nuevos problemas. En el caso de que no esté, sería una baja notable, ya que se encuentra en un buen momento.

Vargas se medirá al equipo al que salvó del descenso a 1ª Andaluza en la temporada 12/13

Vicente Vargas volverá a enfrentarse el domingo a un equipo al que entrenó en Tercera en la campaña 12/13 y al que salvó del descenso a Primera Andaluza tras llegar al club en el mes de febrero y en una situación complicada. Ocupó la vacante dejada por Juan Pedro Ramos, que fue destituido tras perder en el Alfonso Murube ante el Ceuta por un contundente 5-0. Los serranos se salvaron de bajar en el tiempo de descuento del último compromiso de Liga, disputado en Conil. Alberto Orellana firmó el tanto decisivo, que suponía un empate a dos salvador.

Los xerecistas se ejercitaron ayer por la tarde en el gimnasio Córner 4 y en una sesión de recuperación que sirvió al entrenador jerezano para saber que no va a poder contar ni con Israel ni con David Zamora para esta jornada. Al central aún le restan un par de semanas para estar a punto y el guardameta ya ha comenzado a trabajar y a hacer portería pero no va a llegar ni siquiera a tiempo de estar en el banquillo.

También va a mantener hasta última hora la duda de Paco Borrego, que se encuentra bastante recuperado de su lesión.

En las filas azulinas militan actualmente tres jugadores que han pasado por el Arcos, el meta Álex García, Albino y Chato y en el Arcos se va a encontrar el entrenador xerecista a dos exfutbolistas suyos. A sus órdenes tuvo a Dani Zúñiga, que también estuvo en el Deportivo, y a Casillas.