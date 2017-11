Alberto, dispuesto a forzar para volver a jugar el domingo

El Xerez CD ya prepara la cita del domingo, a partir de las doce, en el Sánchez Portella de Torrecera el encuentro ante el Espeleño y Vicente Vargas aún no sabe si podrá contar con Alberto del Río, centrocampista que se resentió de sus problemas en los aductores en el compromiso que su equipo empató a dos ante el Sevilla C hace dos jornadas.

El medio intentó recuperarse para jugar en Arcos pero no pudo ser. Esta semana, admite que "las sensaciones son mejores pero aún es pronto para saberlo. Lo que sí tengo claro es que voy a forzar al máximo, el partido es importante, no nos queda ya otra que ganar, y además tenemos muchas bajas".

Polaco, Dani Hedrera y Agu, sancionados con un encuentro y dos le han caído a Barragán

Alberto explica que "ya apenas tengo molestias pero la sobrecarga sigue ahí y a ver cómo me encontrando durante los entrenamientos cuando fuerce. Hasta ahora, no he dejado de hacer carrera continua y también he fortalecido la zona en el gimnasio".

El azulino estuvo en Arcos y "sufrí muchísimo en la grada porque no podía ayudar a mis compañeros, se pasa peor fuera que dentro del campo. A ver si puedo estar listo ante el Espeleño. Es un equipo que hace bien las cosas y nos creará problemas".

Bajo su punto de vista, al XCD le está faltando hasta ahora "continuidad y creo que tenemos plantilla para estar más arriba, para estar en la zona media alta de la tabla y no pasar apuros".

Pedro Carrión ha mejorado bastante y no debe tener problemas para jugar, pero sí los puede tener Álex, que sigue entre algodones, y Paco Borrego por la fisura en un dedo del pie que sufrió en Arcos por un pisotón.

Israel tiene muchas opciones de reaparecer o en la medular o en el centro de la defensa y Guille está descartado .

Por otro lado, apuntar que el Comité de Competición de la Andaluza ha dado a conocer las sanciones de la pasada jornada y los xerecistas Polaco y Dani Hedrera han sido castigados con un partido por acumulación de amonestaciones, Agu tiene otro por "producirse violentamente con ocasión del juego o como consecuencia directa de un lance" y José María Barragán, expulsado en la misma jugada en la que el centrocampista tuvo que marcharse del campo, estará dos encuentros sin sentarse en el banquillo por "protestar al árbitro".