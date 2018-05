Alberto, listo y con opciones de volver a jugar 2 meses después

Alberto del Río, centrocampista del Xerez CD, será la novedad más importante en la lista de convocados del conjunto azulino de cara a la cita de mañana en El Torno ante el San Roque de Lepe. El centrocampista ya ha dejado atrás los problemas que le generó su operación de apendicitis y tiene muchas posibilidades de volver a jugar. El medio no juega desde finales del pasado mes de febrero. Estaba convocado para jugar ante el Alcalá pero ya no pudo viajar.

Juan Pedro, preparador xerecista, se muestra contento con la noticia, ya que considera a uno de los capitanes de la plantilla "uno de nuestros pilares, es un jugador importantísimo para nosotros y ya entrena con normalidad. A estas alturas de competición y con lo que nos estamos jugado, nos puede ayudar".

Por contra, se pierden este enfrentamiento ante los leperos Carrasco, que está lesionado, y Álvaro Guerrero, sancionado con un partido por su expulsión por doble tarjeta amarilla el domingo en el derbi ante el Guadalcacín en el Fernández Marchán.

Los problemas para el entrenador azulino no se acaban ahí. Guille, con problemas musculares que ya le impidieron jugar el derbi, José Vega, que recibió un fuerte golpe en las costillas el domingo, y Gonzalo, con molestias en un tobillo, no han podido trabajar con normalidad durante la semana. Los tres se encuentran entre algodones y van a a ser dudas hasta última hora. Juan Pedro quiere ser optimista pero hasta el final no sabrá si puede contar con ellos.