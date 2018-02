Alcaldesa "Nos han dado cierta esperanza"

El Circuito de Jerez se quedó este año fuera del calendario oficial del Mundial de Superbikes que arranca a finales de este mes de febrero en el trazado australiano de Phillip Island pero al ser 'circuito reserva' se mantiene a la expectativa por si se diera el caso de que algún trazado no cumpliese con las exigencias tanto de la Federación Internacional como de Dorna, organizadora del mundial.

Todos los ojos están puestos en el Circuito de Villicum argentino, que podría no estar listo para la penúltima cita del año que se celebrará del 22 al 24 de octubre.

La alcaldesa Mamen Sánchez aseguró ayer en la rueda de prensa de presentación del Nacional de Cross Country que se celebra este fin de semana en el Circuito que "nos dieron el otro día ciertas esperanzas". Más lanzado estuvo el presidente de la Andaluza, Juan Álvarez: "Le han dado de plazo hasta finales de febrero para tener el Circuito totalmente terminado, no para que haga otro brindis al sol, sino para que esté terminado y se pueda inspeccionar. Si no está terminado antes del 28 de febrero, seguro que no le van a permitir hacer la carrera este año. Además, todos los equipos están esperanzados en que eso sea así y quedarse en Jerez. Incluso a Dorna, ir a Argentina así a tras mano le supone un problema logístico muy importante. Así que es más cómodo correr aquí en Jerez que en Argentina".

Santiago Galván explicó que "seguimos como circuito reserva y estamos un poco a la espera. Las últimas noticias nos hablan de que posiblemente hasta abril no sepamos a ciencia cierta si vamos definitivamente a entrar". Más claro fue el presidente de la Andaluza, Juan Álvarez: "Es un circuito que se está haciendo con iniciativa privada, no es público, y si este señor tiene dinero seguirá la obra".