Alegaciones por Morlán

El Jerez Industrial no se resigna a perder a Morlán para el choque de vuelta del próximo domingo (12:00 horas) en Sacramento contra el Bazán. El delantero centro industrialista marcó el único tanto del partido disputado en La Juventud y que valió al conjunto industrialista para tomar ventaja en la primera eliminatoria de ascenso. Sin embargo, el punta acabó siendo expulsado por doble cartulina amarilla. El club va a presentar alegaciones por la primera de ellas, ya que entiende que Morlán no zancadillea a un contrario, como recogió en el acta Legzal Mulay, sino que hay una disputa de balón y que choca con un jugador contrario que también deja su pierna. De hecho, el delantero tuvo que a ser asistido tras esa jugada. La directiva industrialista, después de visionar el vídeo, cree que la primera amarilla es susceptible de ser alegada, pero no así la segunda, en la que el delantero da un patadón al balón impactando con un contrario cuando el juego estaba parado al haber salido fuera.

De no prosperar el recurso, Paco Cala tendrá una baja importantísima, como ya reconoció en la rueda de prensa posterior al partido de ida. De cualquier forma, el técnico tiene alternativas suficientes en ataque aunque de características distintas al juego de Morlán. Piñero, Iván Asencio o incluso Juanito pueden actuar en punta.

Por otro lado, la directiva del Jerez Industrial pide de nuevo el apoyo de la afición blanquiazul para que el próximo domingo se desplace hasta la vecina localidad de San Fernando para ayudar al equipo en el partido de vuelta contra el Bazán. El 1-0 es un gran resultado pero la eliminatoria sigue abierta.