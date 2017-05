Álex Márquez: "Ha sido un alivio ganar en un sitio tan importante"

"Me siento muy aliviado, han sido años duros y por eso esta victoria es muy especial". Álex Márquez se hacía con la victoria en Moto2 y reconocía que fue "especial, muy especial porque ha sido muy complicado y en los últimos meses hemos tenido que trabajar mucho", añadiendo que "estoy muy feliz por mí, y por todo mi equipo".

El de Estrella Galicia reconocía que tras la caída de Morbidelli "se me ha hecho la carrera larga. sabía que no seguí y he querido tirar hasta el final", añadiendo que "era imposible no mirar los marcadores, pero había que centrarse en la carrera".

Para acabar, el catalán confiesa lo que ha hablado con su hermano Marc tras concluir la carrera: "Le he dicho 'ahora te toca a ti', pero es una satisfacción personal muy grande, sobre todo por lo mal que lo he pasado últimamente, y más en Jerez, donde me caí el año pasado".