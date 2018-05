Álex Márquez: “Hay que pasar página”

El piloto catalán Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0) no pudo repetir en Jerez el triunfo de la pasada edición. El de Cervera caía en el tramo final de carrera y tuvo que retirarse, a pesar del gran fin de semana que estaba firmando.

“Hay que mejorar mucho. Desde el principio no me sentía del todo cómodo. He cometido ese pequeño fallo”, reconocía el piloto, que añadía que “he tenido que empujar de delante mucho, por eso ha venido el error”.

Sin embargo, márquez tiene claro que hay que mirar adelante: “Tenemos el test de Mugello la semana que viene y a ver si podemos dar ese paso. Hay que pasar página, estar concentrado. Quedan muchas carreras por delante”.