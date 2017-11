Álex Padilla "He madurado en estos meses, lo he pasado mal"

álex Padilla, defensa del Xerez Deportivo FC, ha comenzado a ver la luz al final del túnel cinco meses después de sufrir en el último partido de la pasada temporada en Chapín frente al Conil una lesión -fractura de la cabeza del peroné de su pierna izquierda- que no olvidará fácilmente.

El lateral xerecista confiesa una vez que ya todo ha quedado atrás que "ha sido muy duro y complicado todo porque nunca había sufrido una lesión tan grave, nunca había estado más de dos o tres semanas parado y durante todo este tiempo lo he pasado mal, parecía que mi recuperación nunca iba a llegar. Estos meses me han servido para madurar y para darme cuenta que hay cosas muy importantes más allá del fútbol, así que ahora he vuelto dispuesto a disfrutar de él y a aprovechar todos los minutos y todas las oportunidades que el entrenador considere oportuno darme. Soy joven aún pero lo veo todo de forma distinta".

El ascenso no se nos puede escapar, lo tenemos que lograr por los que se fueron con esa espinita clavada"

Padilla se estrenó hace dos semanas en el Puntas Vela frente al Ciudad Jardín y el pasado domingo también volvió a tener minutos en Pozoblanco. Frente a La Palma puede ser incluso titular, ya que Sergio Iglesias, el otro lateral de la plantilla, no puede jugar por sanción.

El zaguero azulino explica sobre esa opción que "eso de ser titular ya son palabras mayores, ojalá. El míster ha hablado conmigo durante la semana, me ha dado ánimos y me ha comentado que siga trabajando duro pero no me ha dicho nada de ser titular o no. Sinceramente, después de todo lo que me ha pasado, valoro mucho todo lo que sea jugar. La pasada semana jugué diez minutos en Pozoblanco, el viaje era largo, fue una paliza, y a mí ese ratito me supo a gloria".

Además, Padilla tiene los pies en el suelo y no duda al afirmar: "El equipo está muy bien y no es fácil entrar, entiendo que el míster se lo tenga que pensar todo bien, los compañeros que están jugando están perfectos y lo normal es que no haya demasiados cambios. Tengo que esperar mi momento".

Álex es uno de los pocos jugadores que están en el equipo desde su fundación, lamenta "la decepción de la pasada por no ascender" y apuesta por "subir este año. La verdad es que el año pasado todo se puso muy cuesta arriba, había buena plantilla pero las cosas no acabaron de salir. Fue una decepción porque todos los que comenzamos el proyecto teníamos como objetivo ascender en cuatro años a Tercera División y no pudo ser. Compañeros como Orihuela, Enrique Olmo o Guille, entre otros, se marcharon con esa espinita clavada y por ellos también lo tenemos que conseguir. Había un gran grupo después de cuatro campañas juntos. Hubiese sido bonito que ellos hubiesen podido estar aquí pero el fútbol es así. Lo ideal hubiese sido subir todos juntos, aunque en Tercera nos hubiésemos tenido que marchar bastantes".

Respecto a la plantilla, considera que "con los refuerzos que han llegado en posiciones importantes ha dado un salto de calidad. El míster está llevando muy bien el grupo y de ahí los resultados. Desde fuera, he visto al equipo muy fuerte, muy sólido en casa y algo menos fuera, los dos partidos que hemos perdido han sido lejos de Chapín. Son aspectos que tenemos que ir mejorando a medida que avance la competición y seguro que lo conseguimos, hay que ir paso a paso".

El XDFC desde que arrancó la competición está demostrando que puede y debe subir de forma directa y ahí Padilla se muestra cauto: "Eso es lo que parece pero hay que estar tranquilos y tener los pies en el suelo. Esta temporada la categoría tiene también un nivel muy importante pero existe muchísima más igualdad. La pasada temporada, por ejemplo, el Cádiz B tenía un equipazo y mandó siempre. De hecho, este año también está arriba en Tercera. Además, el Puente Genil o el Ciudad de Lucena también eran muy fuertes, aunque el Lucena, con el equipazo que tenía, acabó subiendo de rebote por los ascensos de Écija y Betis B".

Con la vista ya puesta en el partido frente a La Palma en Rota, espera una cita "complicada, como todas. Si no corres más que el contrario y estás concentrado los noventa minutos, cualquiera te pinta la cara".