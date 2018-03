Álex, molesto con el XCD

álex García ya es nuevo jugador del Jerez Industrial pero después de sentirse "decepcionado y utilizado en cierto modo" por el Xerez CD ha querido desvelar los motivos de su marcha. El exguardameta azulino explica que "las cosas no se han contado como han sido y he quedado bastante mal de cara al exterior, se me ha criticado mucho por una situación que no he provocado. No me he ido del Xerez CD porque he querido, he tenido que irme porque todo se ha organizado muy mal. Han actuado sin contar conmigo, no me han pagado, no me han hecho el reconocimiento de deuda que me iban a hacer y han habido muchas promesas que no se han cumplido".

El portero ya blanquiazul detalla que "la primera vez que el Jerez Industrial se puso en contacto conmigo fue en diciembre. Me llamaron, me explicaron que sabían que no estábamos cobrando, yo necesito el dinero para mis estudios, y que si me interesaba volver porque, además, tenían una oferta de trabajo para mí. Le trasladé la oferta que me habían hecho al cuerpo técnico, concretamente a Eli, con quien tengo una excelente amistad, y me pidió que no me fuese, que estaban muy contentos con mi trabajo y que confiaban en mí. Se lo comenté también a los directivos porque no tengo ingresos y me comentaron lo mismo, que el plazo de fichajes estaba a punto de cerrarse, que la plantilla no se podía quedar con un portero sólo y que era importante para ellos. Me dijeron también que nos iban a pagar y que no me fuera. Después de eso, recapacité, me lo pensé y opté por aguantar hasta final de temporada para no dejar tirados a mis compañeros. Todo terminó ahí y seguí entrenando con normalidad".

Y cuando creía que su continuidad ya estaba asegurada, llegó el cambio de entrenador. "Después de perder con la Lebrijana echaron a Vicente Vargas, el XCD se interesa por Juan Pedro y se ponen en contacto con el Jerez Industrial y el Industrial le pide mi carta de libertad para dejar salir a Juan Pedro. Entonces, el XCD a mi espalda le firma mi carta de libertad a 5 de marzo. Sin contar conmigo y sin preguntarme si me interesa o no marcharme lo hace. Me entero de todo porque el presidente del Industrial me llama para decirme que han llegado a un acuerdo con el Deportivo. Llamo a Juanmi Becerra para pedirle explicaciones y para decirle que me siento utilizado, que me han tratado como a un muñeco, y que no me quiero ir. Y me dice que me van a hacer un reconocimiento de deuda de lo que me deben antes del día 5 y todavía lo estoy esperando. Fui a Alcalá y lo que me dice es que yo haga lo que tenga que hacer. A partir de ahí, me enfado y no voy a entrenar. Lo tengo ya todo perdido".

El portero, eso sí, admite que "mi error fue no comunicar mi situación a Juan Pedro. Ya he hablado con él, me ha entendido y yo le he entendido a él. Me hubiese gustado irme de otro modo. Les deseo lo mejor, que se salven".