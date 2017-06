Álex recibe varias ofertas de superior categoría

álex Rodríguez, central del Jerez Industrial, está recibiendo en los últimos días ofertas de equipos de superior categoría. A la puerta del defensa, que la pasada temporada disputó casi todos los partidos de la mano de Jesús Mendoza después de abandonar el Xerez CD en División de Honor, han llamado conjuntos como Rota, Guadalcacín, Lebrijana y hasta un conjunto de la Tercera División de Galicia.

Álex, que tiene una temporada más de contrato, ya ha hablado con Juan Pedro, nuevo técnico blanquiazul, que le ha comentado que cuenta con él pero el jerezano no le ha dado aún el sí a su entrenador porque está a la espera de conocer su futuro bien para quedarse o bien para dar el salto a superior categoría.

El central industrialista explica sobre su situación que "es cierto que he recibido llamadas, tanto por parte de mis representantes como directamente de otros equipos. Se han interesado por mí y para mí es un halago, eso significa que el trabajo que realicé la pasada temporada con Mendoza fue bueno. El míster me dio mucha confianza, disputé casi todos los partidos y le tengo que estar agradecido porque gracias a él volví a recuperar la ilusión y a disfrutar jugando al fútbol".

Además, destaca: "Hace unas semanas hablé con Juan Pedro y le comenté que estaba muy a gusto pero que si me llegaba alguna oferta interesante tanto a nivel económico como deportivo la tenía que estudiar, todo el mundo necesita el dinero y quiere progresar. Soy joven y me encantaría jugar en una categoría superior. De todos modos, también tengo que decir que en este club estoy muy a gusto y si tengo que continuar para luchar por el ascenso a División de Honor lo haré encantado".

Álex cree que, en líneas generales, su equipo "no tuvo suerte a lo largo de la temporada. Creo que el equipo, por el fútbol que practicó, por cómo le plantó cara a los rivales y por los puntos que perdió cuando no debimos perderlos, tenía que haber estado más arriba. El tren del ascenso se nos escapó porque el fútbol fue bastante injusto con nosotros. Muy pocos rivales de la categoría, por no decir casi ninguno, fue muy superior a nosotros".

En la misma situación que Álex se encuentran otros futbolistas de la plantilla, que podrían marcharse para militar en División de Honor. El caso más llamativo es el del delantero David Piñero que, a sus 22 años, puede recalar en el Antoniano de Jesús Mendoza. En principio, el club hispalense espera que sea el propio jugador el que se desvincule del Industrial para poder luego atarle.

Otro futbolista con ofertas de superior categoría es David y Juanma Longa, aunque ya no tiene contrato con el club blanquiazul , también tiene complicado renovar por el tema económico. Además, en las últimas horas ha recibido una oferta de la Lebrijana, equipo de su localidad natal que milita en Tercera División.

Muchos frentes abiertos que la comisión deportiva del Jerez Industrial tendrá que ir atando para ir cerrando la que será la plantilla que arranque la competición de la mano de Juan Pedro, con el reto de conseguir el ascenso a División de Honor. Y para esa importante aventura 'El Pirata' cuenta desde ayer con Jesús Vega, lateral derecho que también puede jugar en el centro del campo, que ha llegado a un acuerdo con la entidad para prolongar su contrato.