El Algeciras examina la crisis del Arcos

El Arcos, tras cuatro jornadas sin vencer y después de dos derrotas seguidas, examina su crisis recibiendo al mediodía al Algeciras, líder del grupo que llegará escocido tras perder en El Mirador ante el Sevilla C. Adolfo Muñoz, técnico arcense, no podrá contar con Oca, sancionado por Competición, mientras que el club arcense hizo oficial el acuerdo con el Ceuta para la salida del delantero David Camps, que no podrá jugar con los caballas esta temporada en el Antonio Barbadillo.