All Blacks y Manillas mantienen su pulso en lo más alto de la tabla

El pasado 8 de enero comenzó la segunda vuelta de la Boroleague y tras el gran parón navideño los equipos se volvían a ver las caras. La situación previa a la disputa de esta jornada estaba con el coliderato entre Manillas y All Blacks. Este año parece que los bicampeones no lo tendrán fácil y les han salido un contrincante capaz de poner en duda su dominancia absoluta. Un síntoma claro de que la liga goza de mayor competitividad está en el hecho de que todos los equipos se han dejado puntos por el camino, no hay un ganador claro como venía ocurriendo por estas fechas del calendario. Así, las cosas están con Manillas y Blacks compartiendo el primer y segundo puesto, y el BSG y Módulo 3 empatados en la tercera y cuarta plaza. Del quinto al octavo puesto también está todo por decidir: cuatro equipos en una diferencia máxima de tres puntos. Por la cola, Veteranos y Naranja Mecánica luchan por salir de la última posición.

La jornada 11 transcurrió con expectación por ver a los equipos recién llegados de las vacaciones navideñas. El Módulo 3 tuvo que trabajarse la victoria frente al Tofino. Gran temporada la del Módulo, que sin hacer ruido goza de una saludable cuarta plaza. Empataron a tres Gresquitas y Sky Blue, aunque el partido lo tenía de cara el primero, que en el descanso ganaba por 3-0. Sky puso más empeño y la juventud fue determinante para culminar una remontada que no satisface más que los equipos de arriba, que ven más distanciada su posición. Las esperanzas estaban puestas en los Hombres de Atons, ya todos los equipos veían la posibilidad de que rascara algún punto al colíder Manillas. Ilusiones que se desvanecieron porque el Hombres de Atons compareció con un equipo de circunstancias y un Manillas muy metido en competición les doblegó sin esfuerzo. El resto de encuentros no deparó sorpresas: se impuso BSG a Veteranos por un contundente 4 a 7, y All Blacks hizo lo propio con la Naranja Mecánica por 12 goles a 1. Este fin de semana no hay jornada y la Liga se reanudará el 29 de enero.