Alonso, en territorio de Paul Newman

Fernando Alonso, en su anhelo por convertirse en el piloto "más completo del mundo" y hacerse con la Triple Corona, competirá este domingo (18:20) en un circuito con un gran legado cinematográfico, recordado especialmente por Paul Newman y su película Winning. El mítico óvalo de 2,5 millas de Indianápolis fue el escenario de historias de Hollywood desde el cine mudo (Racing Hearts, de 1922) hasta el cine de animación (Turbo, de 2013), y atrajo a actores legendarios como James Cagney (The Crowd Roars, 1932), James Stewart (Speed, 1936), Mickey Rooney (The Big Wheel, 1949) o Clark Gable (To Please a Lady, 1950), aunque fue Newman quien dejó una mayor impronta.

En Winning (1969), dirigida por James Goldstone, Newman -que compartía escenas con su esposa, Joanne Woodward- interpretaba a Frank Capua, una prometedora estrella del motor que sueña con triunfar en la carrera con la que ha soñado toda su vida, la Indy 500.

Esa meta guarda cierto paralelismo con la visión ofrecida por Alonso a la hora de explicar su participación en este evento, un título que quiere añadir a su expediente, que ya cuenta con dos mundiales de Fórmula 1 y como pretende hacer, en el futuro, con las 24 Horas de Le Mans.

"Me encantan las carreras. Las carreras de verdad. Y por eso estaré en Indianápolis. Corriendo en la Brickyard. Porque lo necesito", manifestó el piloto español en The Players Tribune. "La Indy 500 es uno de los mayores acontecimientos del deporte. Es adonde pertenezco. Es hora de probar algo nuevo. Un nuevo circuito. Un nuevo coche. Un nuevo mundo", añadió.

Si Alonso busca en Indianápolis fijarse retos más allá de su temporada en la Fórmula 1 y, tal vez, volver a saborear el regusto de las victorias, Newman descubrió su pasión por este mundo mientras preparaba el rodaje de aquella cinta con los pilotos Bob Sharp y Lake Underwood en la escuela Watkins Glen Racing School. La atracción fue tal que aquella iniciación prendió en su interior una llama competitiva inexistente hasta entonces y, a pesar de ser daltónico, se lanzó a competir como piloto durante el resto de su vida, llegando, incluso, a ganar cuatro campeonatos de la Sports Car Club of America (SCCA) y a crear la escudería Newman-Haas Racing junto a su socio Carl Haas.

El equipo ganó más de 100 carreras y ocho campeonatos en la IndyCar Series, e incluso el propio Newman, que siguió montando en monoplazas hasta sobrepasados los 80 años, compitió en la edición de 1979 de Le Mans, donde logró la segunda plaza a bordo de su Porsche 935.

En Winning aparecía material real de la carrera de 1968, ganada por Bobby Unser, y parte de la producción se desarrolló en el mismo Indianapolis Raceway Park, donde se pintó el monoplaza de Newman para que pareciera el de Unser y así concordaran las imágenes de la victoria.

Sin embargo, la escena del accidente al comienzo de la carrera se extrajo de la edición de 1966, cuando A.J. Foyt logró salir indemne de su monoplaza. Como por entonces Newman no era un piloto experimentado, fue su hermano Arthur quien grabó las escenas más peligrosas, pero esa circunstancia no impidió al célebre actor embolsarse un cheque superior al millón de dólares por rodar la cinta, el mayor sueldo ofrecido a un actor por una sola película en aquella época.

La película no fue un éxito abrumador en los cines (fue la decimosexta cinta de mayor recaudación del año), aunque encontró nuevos bríos en el mercado de alquiler, donde ingresó más de seis millones de dólares únicamente en territorio estadounidense para acabar convirtiéndose en un clásico de las reposiciones televisivas. El amor de Newman por el mundo del motor quedó reflejado también en el documental Winning: The Racing Life of Paul Newman, dirigido por Adam Carolla y Nate Adams en 2015.