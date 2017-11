Álvarez "Reservar el campo este fin de semana es lo más conveniente"

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez, explicó ayer por qué ni Xerez Deportivo FC ni Jerez Industrial podrán jugar este fin de semana en el Municipal de Chapín. Los azulinos tenían fijado para el domingo a las 19:30 el partido contra el Isla Cristina desde hace días mientras que los industrialistas, que habían solicitado jugar contra el Recreativo Portuense el sábado, llevaban varios días a la espera.

Álvarez argumentó que hasta ayer no llegó el informe de los técnicos de Medio Ambiente, y esgrimió que la lluvia caída durante la madrugada del miércoles había tenido un peso fundamental para el informe negativo. "Como veníamos previendo y así lo dijimos, el estado del césped no está en condiciones todavía, va muy bien pero la raíz está blanda y las lluvias de última hora que han sido bastante abundantes no hay ayudado para que tengamos el visto bueno", comentó.

La delegada agradeció en primer término la "compresión" que tuvieron los dos clubes -en ningún momento se hizo mención al Xerez Club Deportivo, que también había solicitado jugar en Chapín y que ayer confirmaba que no había recibido la comunicación- al no poder jugar en Chapín como tenían planteado. "Agradezco el esfuerzo que hacen los equipos, que sé que es un esfuerzo muy importante y el gesto que hacen hoy -ayer para el lector- demuestra la categoría que tienen como entidades de la ciudad". Álvarez aseguró que "tenemos que preservar el césped de la instalación municipal y lo más conveniente es que este fin de semana reservemos el campo y esperemos que llueva pero no tan abundantemente. Esperemos que poquito a poco se vaya recuperando y podamos tener un campo en condiciones", aseveró. Los clubes "han entendido la situación en la que está el campo, también entienden que el estado del campo no ayuda a evitar posibles lesiones y el gesto es de agradecer", reiteró.

El Jerez Industrial colgó ayer en su página web un escrito en el que cuestionaba que la resiembra de Chapín haya coincidido en el tiempo con la de La Juventud, que durará al menos un par de semanas más. La delegada de Deportes manifestó desconocer dicho escrito por lo que "me parecería muy atrevido contestar pero insisto en lo que he dicho en los días anteriores: la delegación de Deportes se encarga de autorizar los usos pero el mantenimiento y la competencia está en los técnicos de Medio Ambiente, que son los especialistas y los que saben cuándo hay que resembrar, en qué tiempo y en qué momento y que medios son los que tienen que utilizar. Eso es una decisión técnica y yo aquí soy la primera teniente de alcaldesa, un cargo político, y los políticos autorizamos los usos cuando vemos los informes técnicos, no decidimos ese tipo de cosas porque no sabemos de ese tipo de cosas".

En cuanto a si se podrá utilizar Chapín la próxima semana -el Xerez Deportivo FC tiene los jueves como día asignado para entrenar en el Estadio-, Laura Álvarez señaló que "nosotros le hemos preguntado (a Medio Ambiente) por el uso de este fin de semana y eso es lo que dice el informe". Para más adelante, "son cautos y dicen que hay que ver cómo avanza la climatología y la resiembra".