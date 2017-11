Finalmente, la lesión de rodilla de Álvaro Ramírez, lateral del Guadalcacín, no ha sido tan grave como se temía en un principio al no resultar afectados los ligamentos. Con un tratamiento específico, el futbolista sanluqueño ha fortalecido la articulación y aunque no podrá jugar mañana ante el Cabecense, se espera que la próxima semana ya empiece a entrenar con el grupo a las órdenes de Alberto Vázquez.