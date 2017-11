Álvaro Ramírez, al quirófano

ángel, nuevo portero del guada. El Guadalcacín hizo oficial el fichaje del guardameta Ángel, que estaba entrenando a las órdenes de Alberto Vázquez tras desvincularse del Rota y que fue presentado por Manuel Jiménez, presidente del club del Fernández Marchán.

Álvaro Ramírez, lateral del Guadalcacín, tendrá que pasar por el quirófano al tener finalmente afectado el ligamento cruzado y será baja durante algunos meses. En principio parecía que la lesión -que se produjo en el partido de Gerena a finales del mes pasado- no revestía tamaña gravedad y los primeros exámenes determinaron que con un tratamiento conservador el futbolista sanluqueño podía recuperarse sin tener que pasar por el quirófano, ya que parecía que no tenía afectados los ligamentos. Pero al no mejorar la articulación se ha descubierto que tiene afectado nada menos que el cruzado, por lo que tendrá que pasar por el quirófano y el tiempo de recuperación dependerá de cómo transcurra finalmente la operación.