Andrés Sánchez se lo piensa

Andrés Sánchez quiere tomarse aún algunos días antes de decidir si continúa al frente del Guadalcacín FSF que la próxima temporada militará en Primera División. El técnico artífice del 'milagro' del ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional tuvo el pasado viernes una primera toma de contacto con el presidente, Luis Delgado Flores, aprovechando la convivencia de fin de temporada que celebró el club guadalcacileño. Andrés Sánchez apunta que "si fuese con el corazón, la respuesta sería inmediata" y en sentido positivo pero pensándolo con la cabeza "llevamos ya cuatro años y hay que ver algunas cosas". Entrando en detalle, el técnico señala que "el sacrificio ahora va a ser doble y hay que verlo. Tenemos que sentarnos y hablarlo. Está el trabajo, los asuntos personales... Un año se hace muy largo y este se me ha hecho eterno. He estado todo un año conduciendo una furgoneta (en los desplazamientos del equipo) y pesan los kilómetros y la responsabilidad de llevar a ocho o nueve personas". Así que "todas estas cosas hay que sentarse y hablarlas".

En lo deportivo, el entrenador del Guada cree que habrá que reforzar al equipo. "Por lo menos cinco jugadoras hay que traer y no para creernos nada sino para mantener la categoría. Primera es otro mundo, ahí están las mejores brasileñas, las mejores argentinas y la mejor rusa y todos los equipos tienen alguna. Si la Liga masculina es la mejor del mundo, en la femenina es igual, otra cosa es lo que pagan a a las jugadoras, que es irrisorio y por eso algunas se van a Italia". Y aunque su renovación no es oficial, sí ha estado trabajando de cara a la próxima temporada: "Tenemos nuestras cositas avanzadas y van por buen camino". Sánchez admite que ha pasado pronto página del ascenso: "Lo he disfrutado pero sólo lo justo. Soy de los que enseguida cambian el chip y empiezan a pensar en lo siguiente". Y en ese sentido, advierte que la próxima temporada, en caso de seguir, no sería para disfrutar: "Qué va, para disfrutar nada. Aquí quien llegue será sudar. Por mi forma de ser, automáticamente cambio el chip y si este año se trabajaba 12 horas, la que viene tendrán que ser 15. Trabajaremos el doble". No obstante, señala que "hemos hecho algo histórico que va a quedar en los anales de la vida de Guadalcacín pero soy como soy y el ascenso ya lo tengo olvidado".

despedida de temporada.El Guadalcacín de fútbol sala femenino despidió hace unos días en el Bar Rabanito la temporada en la que consumó su ascenso a la máxima categoría nacional. Las jugadoras del equipo guadalcacileño, sus familiares, los directivos, cuerpo técnico y patrocinadores del club brindaron por un ciclo deportivo inmejorable y ya piensan en una campaña cuyo objetivo será seguir en Primera.