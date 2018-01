Andrés Sánchez"Vamos a la lucha con pistolas de agua"

Acabó la primera vuelta en la máxima categoría del fútbol sala femenino, en la que Jerez está representada por el Guadalcacín FSF, que ha cumplido la mitad del curso liguero con seis puntos de ventaja sobre los puestos de descenso que ocupan Cidade As Burgas, Soto del Real y Polideportivo Cádiz.

Aunque las notas se entregan a final de curso, la primera evaluación ha terminado con un "notable", puntuación que da el técnico del equipo, Andrés Sánchez, al conjunto de sus jugadoras: "Desde el punto de vista del rendimiento deportivo la nota que le tengo que poner a mi equipo es alta. Lo que pasa es que tener tantas derrotas no sienta bien, pero hay que ser conscientes y realistas con los recursos de los que disponemos y los que disponen los demás. Somos un equipo recién ascendido y, por poner algunos ejemplos, el Leganés en su primer año acabó la primera vuelta con 6 puntos y el Viajes Amarelle, con 5; nosotros tenemos 11. Resulta un poco triste viajar a diferentes campos sabiendo de antemano que lo más probable es que pierdas pero... demasiado. Si le tengo que poner nota a esta primera vuelta sería un notable".

Quizá el paso más duro este año está siendo acostumbrarse a perder cuando se viene prácticamente de ganarlo todo, como indica su entrenador: "Este equipo estaba acostumbrado a ganar siempre o casi siempre cuando estábamos en provinciales, en Primera Andaluza o en Segunda. Ahora en Primera nos pegan guantazos por todos lados pero soy de los que pienso que de las derrotas se aprende y hay veces que las victorias no se gestionan bien. Somos conscientes de esto pero es triste que por ejemplo en estos dos últimos fines de semana nos hayan marcado 12 goles".

Claro que hay que ver cómo afronta un equipo humilde como el Guadalcacín y como los afrontan otros: "En el último partido fuera salimos para Burela a las diez y media de la noche, duermes en el autobús, llegas a las diez de la mañana, desayunas, a las doce estás comiendo y a las tres cuarenta y cinco estás jugando el partido. Un disparate. Y para colmo el rival te saca cinco brasileñas, cuatro de ellas campeonas del mundo, una ucraniana, una portuguesa y tres de las mejores españolas. Aquello parecía la ONU". Así que con las actuales armas, "poco más se puede hacer".

El Guadalcacín tiene 11 puntos gracias a tres victorias y dos empates. "Perdimos con Soto del Real; ese día estuvimos muy mal pero lo compensamos ganándoles a Poio. El Guadalcacín está haciendo su trabajo, que es intentar ser un poquito mejor que los tres que están por detrás. Con eso nos bastaría pero ¿qué pasa ahora? Pues que los clubes llegan a acuerdos. Equipos de la misma zona o ciudad que cuando ya no tienen objetivos ceden a algunas jugadoras para reforzar a otros rivales porque es normal, ¿qué prefieren la temporada que viene? ¿venir a Guadalcacín haciéndose 2.000 kilómetros o tener desplazamientos más cortos?".

Con el mercado de fichajes abierto hasta marzo, el Guadalcacín busca en el mercado de Segunda División porque a más no se puede aspirar: "Hemos sondeado todo el mercado pero es muy difícil. Si te quieres traer a una brasileña son muchos gastos: tránsfer, desplazamiento, alojamiento... Y luego yo siempre digo que todos los chinos no saben kung fu. No porque te traigas una brasileña va a mejorar lo que ya tienes".

Preguntado por si ganando los tres partidos -dos en casa y uno fuera- contra los tres últimos estaría garantizada la permanencia en Primera, Andrés Sánchez opina que no: "Creo que necesitaremos algo más porque los de abajo están empezando a espabilar y las segundas vueltas son siempre más complicadas. La lógica puede indicar que si en quince partidos han ganado uno, en la segunda vuelta ganarán también uno pero eso no se sabe ahora. Los partidos de casa son fundamentales y sabemos que lo que no puedas ganar con los de abajo lo tienes que hacer contra algún grande".

La Primera División es una categoría muy dura y el Guadalcacín de momento está sobreviviendo, que no es poco aunque viaja en autobús la noche anterior a los partidos mientras que otros clubes trabajan en unas condiciones mejores. "Hay equipos que viajan incluso un día antes pero Cádiz y nosotros estamos igual. Económicamente estamos regular los dos. El otro día cuando jugamos contra el Burela vimos en un periódico que la Diputación les da 154.000 euros y tú te dices "vaya tela". Aquí las ayudas llegan con mucho mucho retraso. La de Segunda División creo que ha llegado ahora. Así es difícil a pesar de que la junta directiva hace una gran gestión y los patrocinadores ayudan. Pero se echan en falta más apoyos. Pedimos un poquito más para poder ponernos a la altura de los demás. Vamos a la lucha con pistolas de agua".

El técnico siente que lo que está haciendo su club se valorará de verdad cuando ya no se tenga: "Eso es lo que me da más lástima porque este sueño que estamos viviendo se consigue pocas veces y hay que saber mantenerlo. Lo que hemos hecho es muy complejo", explica.

Y no será por falta de materia prima. Hace unas semanas se nombró a una gaditana segunda mejor jugadora del mundo: "Amelia de la Flor, que sustenta los pilares del Atlético de Madrid y de la selección. Pero además tenemos a dos niñas de Ubrique en Alicante que son espectaculares. Con esas tres imagínate lo que podríamos hacer nosotros o los compañeros de Cádiz. No están fuera porque quieran sino porque las condiciones que les dan por ahí no se las podemos dar nosotros".

Ahora, dos futbolistas de su equipo, Cari y Bibi, están con la selección andaluza sub'21 participando en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. "La cantera es fundamental y ya hay equipos de los grandes que cuando han venido han preguntado por alguna de las nuestras. Vivimos en ese filo de la navaja. Me gustaría que el Guadalcacín tuviera la capacidad de decir "lo que te da este te lo voy a dar yo" pero es imposible".