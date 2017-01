Año nuevo, vida nueva

Dos semanas después de abrir la puerta a una posible salida por falta de minutos, James Rodríguez zanjó el debate sobre su futuro al asegurar que seguirá vistiendo de blanco.

"Me quedo, me quedo", afirmó el mediapunta después de anotar marcar dos goles en la victoria de su equipo ante el Sevilla en los octavos de la Copa del Rey.

"Estoy bien. Creo que todos pasamos por malos momentos y ahora es un nuevo año y una nueva vida", indicó el colombiano en el Santiago Bernabéu después de uno de sus mejores actuaciones.

James, de 25 años, sorprendió el 18 de diciembre después de que el Madrid ganara el Mundial de Clubes en Japón al señalar que meditaba salir del club en el mercado enero. "Quiero jugar más", dijo entonces James, que no disputó ni un minuto en esa final. "Quiero estar aquí, pero a veces no se dan las cosas. Hay que pensar bien todo y no te puedo asegurar si seguiré o no", añadió.

El futbolista pasó las Navidades entre su Colombia natal y el Reino Unido antes de incoporarse a los entrenamientos.

En la noche del miércoles, en el primer partido de su equipo en 2017, Zidane le entregó la titularidad y el colombiano respondió con dos goles y mucha entrega. El colombiano abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área marca de la casa y sentenció a pocos segundos del descanso al transformar un penalti.

Lo celebró abriendo los brazos ante la afición y mostrando el pulgar hacia arriba, un aperitivo de su frase de la noche: "Me quedo, me quedo".

"Ha hecho un buen partido, ha trabajado, ha metido dos goles, pero más allá de los goles su trabajo ha sido importante, como el de todos los demás", lo alabó Zidane en rueda de prensa.

James inicia 2017 titular en un partido de alto vuelo, con dos goles y la promesa de que seguirá.