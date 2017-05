El Antoniano oficializa el interés por Mendoza

El Antoniano, equipo lebrijano que la próxima temporada militará en División de Honor tras su descenso de Tercera, no se rinde y va a intentar por todos los medios hacerse con los servicios de Jesús Mendoza, técnico del Jerez Industrial, para que se ponga al frente de su ambicioso proyecto, que pasa por el regreso a categoría nacional cuanto antes.

Juan Antonio Romero 'Nene', presidente del club sevillano, ha contactado con Pedro Garrido, mandatario industrialista, y le ha comunicado que el preparador jerezano es el candidato número uno en su lista para dirigir al Antoniano el próximo curso. Mendoza también ha mantenido ya varias tomas de contacto con integrantes de la parcela deportiva del club y le han explicado sus intenciones.

Garrido, de momento, es optimista y cree que "Jesús va a seguir con nosotros. Es nuestro entrenador, estamos contentos con él y él con nosotros. Es cierto que me ha llamado el presidente del Antoniano y le he dicho que es nuestro entrenador. En la conversación hemos tratado diferentes alternativas porque sabemos que es un club de superior categoría pero, como he comentado antes, nosotros llegamos a un acuerdo para renovar a Jesús el pasado mes de enero. Me ha dicho que es su principal futurible y en fútbol nunca se sabe. Lo que sí puedo decir es que nosotros hemos mantenido ya varias reuniones con nuestro entrenador para planificar la próxima temporada y tenemos muchas cosas avanzadas. Nuestro proyecto es ilusionante y apostamos con la continuidad de todos".

Mientras, la entidad lebrijana confía en cerrar finalmente la contratación del actual entrenador del Jerez Industrial. Según fuentes del club hispalense, el técnico jerezano les ha solicitado unos días para tomar una decisión - llegará antes del fin de semana-, ya que tampoco quiere demorarla por si finalmente tienen que buscar otras opciones para el banquillo.