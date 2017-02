El técnico del Arcos celebra recuperar la primera posición

El Arcos CF continúa con paso más que firme en su andadura por el Grupo X de Tercera División. El pasado domingo empató ante el Atlético Espeleño (1-1), encadenó doce encuentros consecutivos sin perder y recuperó el liderato que había perdido hace un par de jornadas, al aprovechar el tropiezo del Betis B en Lepe frente al San Roque. Pero además, el conjunto blanco en estos momentos es el máximo goleador de la categoría, con 56 tantos a favor, y el que menos goles recibe, sólo 22.José Pérez Herrera, entrenador jerezano, resalta que “el liderato no es una obsesión para nosotros pero, evidentemente, a todo el mundo le gusta ser primero mejor que tercero. El grupo ha ido creciendo en todos los niveles desde que arrancó el campeonato y creo que se merece esta recompensa. No es fácil estar tantas jornadas sin perder y mantener un nivel alto tanto en defensa y ataque. De todos modos, a día de hoy aún no hemos logrado nada, queda mucha competición y hay que estar entre los cuatro primeros al final de la última jornada. El punto del domingo nos ha devuelto el primer puesto y ahora vamos a pelear para mantenerlo pero, como he comentado antes, sin que se convierta en una obsesión. El primer paso será intentar ganar el domingo al Castilleja, que tampoco va a ser fácil”.El preparador arcense, aunque valoró positivamente el punto sumado en Espiel “ante un equipo revelación al que pocos rivales le han arañado puntos en casa”, aún le da vueltas al resultado porque “merecimos más en un campo complicado, la victoria hubiese sido muy importante. Tuvimos la mala fortuna de fallar un penalti, no sentenciamos con el 1-1 en un par de oportunidades muy claras y nos hicimos el empate en propia puerta en un saque de esquina a un cuarto de hora de final. Me supo mal porque los chavales realizaron un desgaste importante, desde el banquillo intuía lo que iba a pasar. Cuando perdonas tanto, lo acabas pagando. Queremos ganar siempre, pero el fútbol es así”.