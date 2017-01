El Arcos no se deja sorprender (2-0)

Al Utrera le esperaba un duro papel en el partido de ayer, ya que se esperaba que el Arcos, después de su empate de la semana pasada, en casa, iba a ir a por el partido sin conteplaciones, y así fue. El acecho fue permanente, y Nano adelantó a los locales en el minuto 12 para que Antonio Sánchez sentenciara en el 88’.El partido era entretenido entre dos que respetaban mucho el balón, sacando con mucho criterio, había mucha presión en los dos equipos en la salida del balón y mucho tráfico por el centro. En el minuto 28, Alberto también tuvo oportunidad de marcar y disparando con la derecha forzó a Fran a realizar una gran intervencion desviando a corner. El Arcos seguía intentando pero le fallaba el último toque, y el Utrera no llegaba con claridad pero sí que tenía situaciones. Nada más comenzar la segunda mitad, un centro de Zafra no lo pudo rematar Antonio Sánchez por muy poco. En el 49’ hubo otra ocasión del Arcos en una acción de Jacobo que desbarató el portero, Zafra en el rechace disparó a portería vacía y el balón se marchó fuera. Iban pasando los minutos y el Utrera continuaba con aspiraciones de empatar. Facundo (55’) y Juanjo (57’) pudieron marcar pero no tuvieron acierto. En el 70’, Antonio Sánchez falló un gol cantado tras un centro que solo tenía que empujar.La historia cambió cuando el Arcos dio entrada a Canti, Juanca y Espada para revolucionar su ataque. Fue precisamente Espada el que consiguió temporizar. Intentó una vaselina y en la jugada del segundo gol intervino decisivamente metiendose hasta la línea de fondo dando un pase templado y bien dirigido para que Antonio Sánchez tocara el balón y lo enviara a las mallas. Alivio absoluto para el Arcos tras la búsqueda y el Utrera acabó desesperanzado.