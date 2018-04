El Arcos, de mal en peor

Arcos y Utrera se enfrentaban en un encuentro en el que solo les valía sumar los tres puntos a ambos. Dos equipos de la zona baja de la tabla que en esta recta final estaban obligados si quieren seguir la siguiente temporada en este grupo X de Tercera División. El Arcos necesitaba de manera más urgente puntuar. Su situación no es la mejor, solo han puntuado en dos partidos de los últimos diez, o lo que es lo mismo, dos puntos de los últimos 30. Unas cifras muy negativas para un equipo que empezó la temporada con el objetivo del ascenso pero que ha visto como han tenido que cambiar hasta dos veces de entrenador y que no acaban de levantar la cabeza.

El Arcos, tal y como lo hace en la mayoría de los partidos, fue de más a menos. El técnico local, Mariano Suárez, introdujo a mucha gente en el centro del campo con la intención de controlar el encuentro a costa de un Utrera que también jugó con un centro del campo bastante poblado.

Y el buen inicio de partido sirvió para que el Arcos se pusiera por delante minuto 14.Un saque de esquina lo acabó peinando Oca para poner el primero.

Pero a partir de ese momento, el Utrera empezó a despertar a costa de un Arcos que cada vez parecía más fuera del partido que dentro. Y es que ocho minutos después del primer gol, llegó Domingo para poner el empate y su primer gol de la tarde. El delantero visitante recogió un buen pase de Haro en el segundo palo y envió el balón al fondo de las mallas.

Y tras el gol llegó el bajón de los locales, mientras que el Utrera veía que podía cerrar el partido en el mismo primer tiempo. En el minuto 25, dos minutos después del gol del empate, llegó otro ataque visitante que casi supuso el segundo. El Utrera, a la media hora de juego, era el dueño claro del partido a cargo de jugadores como Isra y Blanco que dominaban como querían el partido.

Se llegó al descanso con empate a uno y con la sensación de que los visitantes se podían haber largado a los vestuarios con algo más positivo que el 1-1. Tras la reanudación parecía que ambos equipos habían salido algo dormidos, pero en el minuto 61 empezó la tragedia para el Arcos. Una nefasta salida del portero, Manu, significó el gol a placer de Domingo, que ponía el segundo en su cuenta particular y que le daba la vuelta al gol inicial de Oca. El gol llegó tras un rechace de la defensa del Utrera, Manu no calculó bien y tras un bote largo, el balón le superó por encima para que Domingo marcara el gol de la remontada. Tras este gol, el Arcos ya no se supo reponer y el Utrera tenía claro que podía cerrar el partido. Dos minutos después del gol, llegó la sentencia. Cachana aprovechó un rechace para poner el 1-3. Un gol que mostró la debilidad defensiva del Arcos. Y cuando parecía que el partido iba a finalizar con el 1-3 en el marcador, apareció Blanco para poner el 1-4 en el último tramo del encuentro.

Con esta victoria, el Utrera asciende hasta la novena posición con 45 puntos y roza la permanencia mientras que el Arcos está a dos puntos del descenso y la dinámica negativa hace pensar en lo peor.