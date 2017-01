El Arcos no puede con la defensa del Ceuta

El líder de la tabla, el Arcos, no pudo continuar por su senda de triunfos en casa al empatar sin goles ante un coriáceo rival como fue la AD Ceuta en la gélida tarde arcense. El conjunto que ahora dirige Juan Ramón Martín amortiguó el empuje inicial de los blancos y enfrió los ímpetus de un equipo en racha poniendo todo lo que tenía en su haber para frenar a los jugadores de creación del centro del campo local -Melo y Zúñiga- y tapando las vías de penetración exteriores que protagonizaban Zafra y Juan Gómez. Además, puso a su capitán Jaime para marcar a sol y a sombra al goleador Antonio Sánchez, el más espigado del bando local, al que amarró durante buena parte del choque impidiéndole maniobrar a gusto dentro del área, donde suele ser mortífero en sus acciones en el juego aéreo.

Pese a que el Ceuta salió al partido atacando por medio de Ismael, su jugador más incisivo y peligroso, que forzó un par de jugadas por la banda izquierda que a punto estuvieron de acabar en disgusto para el portal de Fran, fue el Arcos quien pudo abrir el marcador en el minuto 13 por medio de Antonio Sánchez, que remató a centro de David Feito respondiendo el guardameta Pablo, el mejor de los visitantes, con una intervención plena de reflejos desviando el balón a córner.

Podía ser el aldabonazo de los de Jose Herrera para irse sin reparos a por los tres puntos, pero no fue así y hasta el minuto 37 no volvió a disparar a puerta el conjunto arcense, esta vez por obra de Nano en uno de sus acostumbrados tiros desde lejos, pero la pelota salió desviada.

Ismael, en el bando caballa, seguía siendo su jugador más incisivo e incordiante y en el minuto 41 protagonizó una de las jugadas polémicas del partido al centrar un balón que impactó en el brazo del lateral David Feito sin que el árbitro viese intencionalidad en la jugada, que fue airadamente protestada por el equipo ceutí. Antes, en el minuto 25, el sevillano Alonso Portillo había expulsado del banquillo al entrenador visitante Juan Ramón Martín por protestar, en su debut como responsable de la plantilla norteafricana.

El descanso puso un poco de tregua en un partido muy peleado en el que nadie daba su brazo a torcer en la parcela ancha, en la que el Ceuta maniataba a los creadores del juego blanco -Melo y Zúñiga-, anulando a los jugadores de banda -Zafra y Juan Gómez- que apenas si desbordaban en alguna ocasión a sus pares, Chakir y Aitor.

La sobriedad y el trabajo intensivo de cierre de espacios y presión de los ceutíes siguió por los mismo cauces en la continuación. En el minuto 60 fue cuando el Arcos gozó de sus momentos de dominio más agobiantes cuando Jaime desvió a córner un balón impulsado por David Feito en saque de falta y que se colaba irremisiblemente en el portal de Pablo.

Al saque del córner correspondiente, Melo, un especialista en complicarle la vida a los porteros desde la esquina, obligó a Pablo a realizar una de sus mejores intervenciones enviando la pelota a córner otra vez, que propició otro remate de Juan Gómez de cabeza un minuto después que nuevamente obligó a intervenir a Pablo con acierto para evitar el tanto.

El Arcos insistía en romper la muralla ceutí pero no era fácil. Los caballas no daban opciones y los atacantes blancos no estaban excesivamente inspirados para batir a Pablo, que volvió a deleitar en el minuto 85 con una escalofriante estirada en un testarazo de Antonio Sánchez a la escuadra derecha que parecía que se colaba irremisiblemente, pero hasta allí llegó la mano del cancerbero del Ceuta para evitarlo dejando a los blancos cantando un gol que no se produciría. Al final, hasta pudo vencer el Ceuta en un disparo lejano de Prieto que el portero local Fran desvió a córner en una gran estirada impidiendo la primera derrota en casa del Arcos, que mantiene su condición de líder aunque aventajando al Betis B en un solo punto.

Fran

Nano

Gabi

Oca

David Feito

Canti, 81'

Dani Zúñiga

Melo

Zafra

Jacobo, 63'

Maqui

Juanca, 63'

Juan Gómez

Antonio Sánchez

Pablo

Chakir

Jaime

Víctor

Aitor

Ernesto

Perita

Youssef, 81'

Borja

Ismael

Villatoro

Nabil, 88'

Javi Navarro

Prieto, 76'

Árbitro:Alonso Portillo (Colegio Sevillano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Maqui y Antonio Sánchez y a los visitantes Perita, Ernesto, Borja, Chakir, Aitor y Jaime. Incidencias: Partido de la 21ª jornada disputado en el Antonio Barbadillo ante unos 800 espectadores.