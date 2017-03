El Arcos no quiere otro susto frente al Sevilla C

El Arcos, tras su derrota la pasada semana en Lepe frente al San Roque que le dejó sin el liderato, regresa hoy al Antonio Barbadillo con el único objetivo de volver a ganar y evitar otro susto frente a uno de los pocos rivales que le superó en la primera vuelta, el Sevilla C. El conjunto de Chesco superó a los blancos en la Ciudad Deportiva por 2-1 con un penalti discutido en el último suspiro.

Pérez Herrera tiene para hoy las bajas de Zafra, con una sobrecarga en los isquiotibiales y Chato, con una fuerte contusión en un tobillo.

El entrenador jerezano del Arcos destaca sobre el partido que "ya la dificultad es máxima en todos los partidos que restan. El Sevilla C es un rival que requiere mucha dificultad, ya que pese a la juventud de sus jugadores, es un equipo que está haciendo una gran temporada y está metido entre los siete u ocho primeros. En la primera vuelta nos superó y es un filial con mucho talento, nos tocará estar alertas los noventa minutos. Como he comentado antes, es una cita importante, una de las siete finales que restan y en casa hay que intentar seguir fuertes como hasta ahora, los puntos no se pueden escapar del Barbadillo. Espero también un buen ambiente en la grada, deseo que la gente se enganche con el proyecto y nos anime, estamos a un pasito de volver a hacer historia en el club".