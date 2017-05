El Arcos sueña con el pleno

El Arcos quiere más, lo quiere todo. Primero fue la fase de ascenso, la pasada jornada logró asegurarse con su importante triunfo ante el Betis B la Copa del Rey y hoy espera proclamarse campeón del Grupo X de Tercera, con lo que el sueño cerraría su primera fase. La segunda comenzará una vez que mañana se celebre el sorteo para los emparejamientos de la fase de ascenso a 2ª B.

Los serranos tienen un reto complicado. Primero, por el rival que visita el Barbadillo a partir de las doce y media de la mañana, el Écija, que se juega luchar o no por el ascenso. Segundo porque no dependen de ellos mismos, dependen del resultado que el Betis B logre ante el Espeleño. Los blancos, con 73 puntos, necesitan que los verdiblancos no ganen y ellos sumar los tres.

Para la cita de hoy, Jose Pérez cuenta con las bajas de Maqui, que sigue lesionado, y las de Oca y Feito, ambos sancionados con un encuentro por acumulación de amonestaciones.

El preparador jerezano sabe que la cita es complicada y advierte sobre el rival que "está haciendo una temporada regular impresionante, aunque aún no está clasificado matemáticamente para la fase de ascenso. Es un equipo que igual no juega de una forma tan combinativa como el Betis B pero puede llegar a ser hasta más intenso y más atrevido en algunos momentos. Va a ser un partido duro porque se juegan toda la temporada en noventa minutos. Nosotros tenemos opciones de ser campeones, con la ventaja que eso supone de cara al ascenso, y lo vamos a intentar hasta el final".

El Arcos llega al choque pletórico tras su victoria frente al líder y, en ese sentido, Pérez Herrera también confiesa que "la semana anterior fue tremendamente complicada en el plano anímico porque recibimos un duro golpe ante el Algeciras en casa pero nos levantamos en el campo más difícil de la categoría y cuando menos se lo esperaba la gente. La autoestima cambió y el grupo está ahora más seguro, a ver si lo podemos refrendar. Eso sí, confianza cero, tenemos que ser intensos, verticales y fuertes en todos los aspectos para poder ganarles. Si sacamos los tres puntos, a ver si con la ayuda del Espeleño, somos campeones".

De cara a esta cita, el técnico blanco pide "el respaldo de la afición, que en los últimos compromisos se ha convertido en el jugador número doce. Todos nos jugamos mucho y los seguidores se han dado cuenta de lo mucho que está logrando el equipo".

Los astigitanos, con lo que se juegan, no estarán solos en Arcos. Contarán con el apoyo en las gradas de más de un centenar de seguidores.