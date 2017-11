El Arcos, muy superior al filial albiazul

El Arcos venció en el Antonio Barbadillo con goles de Alberto Legupín y Juan Gómez ante un desubicado filial del Recreativo de Huelva, que no encontró nunca su sitio sobre el terreno de juego. Un Atlético Onubense que dejó en bandeja la victoria de los locales por su falta de garra y experiencia, que salió a jugar con un once muy joven por culpa de las bajas por lesión y sanción.

El partido en sí no tuvo demasiado recorrido en el juego. El Arcos fue superior en todo momento tras la falta de acciones de los onubenses y la falta de competitividad de los mismos. El Atlético Onubense apenas creó peligro. Mientras tanto, los locales tardaron en abrir la lata pero cuando lo hicieron llegaron los dos únicos goles del partido.

El Arcos intentó doblegar a su rival por banda, fundamentalmente, pero los centros no llegaban con sentencia a su destinatario o no eran certeros. Por ejemplo, en el minuto tres de partido un centro de Alberto no encuentra rematador tras un buen desborde por banda. Tras ello, a los nueve minutos, un tiro forzado y con poca potencia de Antonio Sánchez se marchaba fuera.

Por su parte, el filial tuvo también oportunidades para adelantarse en el marcador. Al cuarto de hora, Vargas tuvo el primero tras una pérdida de balón de Álvaro en centro del campo. No obstante, el disparo salió desviado de la portería de Miguel. Un portero, el del Arcos, que hace historia tras sumar cinco partidos seguido sin encajar goles.

Tras esa acción, el Arcos contestaba con la llegada de Joselito en el 16'. El jugador local centraba el balón hacia Antonio Sánchez, que en el área, no acertó a rematar. Ansiedad y falta de acierto por parte del Arcos por conseguir el primer gol de la mañana ante un rival inexperto pero que aguantaba el tipo.

El conjunto de Mariano Suárez lo intentaba de nuevo superada la media hora de juego con un disparo cruzado de Juan Gómez, pero lo paró el guardameta onubense. Poco antes del descanso, Nene remataba un gran saque de esquina, enviando el balón cerca de escuadra derecha de la portería blanca.

Y de una ocasión del filial para romper las tablas, a otra del Arcos, pero esta vez con acierto. En el minuto 38 llegaría el 1-0 a pies de Alberto Legupín. Maqui se sacaba un gran pase que penetraba en el interior del área visitante para que Alberto le diera con la zurda y enviara ese balón al fondo de la red de Vichi.

Pocos minutos después, en el 41', era el turno de Juan Gómez. El extremo local hizo el segundo tanto del encuentro con un disparo que cayó como un jarro de agua fría al Atlético Onubense. Con el 2-0 se llegaba al descanso en el Antonio Barbadillo, pero el partido estaba a favor del Arcos no sólo por haberse adelantado en el marcador sino por la superioridad demostrada en los primeros 45 minutos.

Ya en la segunda mitad, el partido continuó sin cambios aparentes. Superioridad y dominio del Arcos ante un flojo Atlético Onubense que tuvo oportunidades pero sin garra. En el 56', la tuvo Álvaro para el conjunto local con un disparo que el guardameta mandó fuera. Luego, un contragolpe peligroso pudo acabar en el tercero del Arcos.

Tras ello, lo intentó Manu Torres para el filial con un disparo (67') que se marchaba fuera por muy poco. A partir de ese momento, poco más pudo hacer el conjunto visitante. En el minuto 84, otra vez el Arcos pudo abrir brecha, en esta ocasión tras un cabezazo de Oca que no legó a buen puerto.

Finalmente, 2-0 en el marcador que da la séptima victoria de la temporada al Arcos.