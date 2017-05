El Arcos se las verá con el Ontinyent

Miguel Ángel Mullor, entrenador del Ontinyent, alineó el pasado domingo a Raúl Poveda, Edu Mesas, Paco Sáez, Juanan, Ángel Ortega, Iván Cassano, Alberto Abengózar, Rober, Fernando Domenech, Víctor Fuentes y Cristo.

Mestalla-Murcia, por el ascenso a la Liga 1|2|3

Debido a los resultados de los partidos de la primera eliminatoria no hizo falta esperar al sorteo de ayer para conocer el resultado final de los cruces para la promoción de ascenso a Segunda División: a los campeones eliminados les correspondía un cuarto que no fuera de su grupo y a los segundos un tercero que no fuese de su grupo.