Arón Canet: "Ganar en Jerez es increíble, el mejor día de mi vida"

"Jerez es Jerez. Ganar aquí es inceíble". Muy contento Arón Canet tras lograr la primera de las victorias en el Gran Premio de España de Motociclismo. El valenciano aseguraba que la carrera "fue lenta, al menos más que ayer, pero debido a la lucha que hemos tenido durante casi todas las vueltas".

Canet asegura que está "feliz" al ganar "en uno de los mejores circuitos del mundo" y haciendo "mi carrera más rápida aquí en Jerez, pero también la más difícil, con mucha lucha y pelea entre todos los pilotos".

Para acabar, el piloto valenciano analizaba la carrera y destacaba que "fue difícil mantener el ritmo de carrera, la pista se calentaba y todos apretaban, pero al final he podido meterme, he hecho un 'Arón Canet' en toda regla y he podido superar a un piloto tan rápido como Fenati"