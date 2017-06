Arranca la cuenta atrás para la segunda edición del torneo

La II edición de 'Diario de Jerez Pádel Cup', competición organizada por Pádel Extreme y patrocinada por Diario de Jerez, ya está en marcha. La cuenta atrás de este torneo arrancó ayer con la presentación de la competición, que se disputará entre el 10 de julio y 11 de agosto en las instalaciones de Pádel Extreme, en categorías masculina (A, B y C), femenina (B y C), mixta (categoría única) y de menores (sub 12).

Antonio Poyatos y Fran Pérez, de Pádel Extreme, presentaron el torneo junto a Rafael Navas y Benjamín Sánchez, director y director comercial de Diario de Jerez.

Los partidos se disputarán a dos sets y un super 'tie break' y podrán adelantarse respecto a la fecha establecida por la organización previo acuerdo con ésta y de las parejas pero nunca retrasarse.

Las cinco pistas cubiertas homologadas del Pádel Extreme, considerado el mejor club de la provincia de Cádiz por sus instalaciones, cuentan con aire acondicionado, por lo que los choques podrán disputarse durante un gran número de horas al día pese al calor.

Las parejas podrán contar con un tercer jugador como suplente, sin límite de partidos para éste. Igualmente, las jugadoras femeninas de 1ª categoría podrán optar por jugar en 1ª y 2ª categoría masculina si lo desean.

Las cuatro primeras semanas de competición cada pareja jugará un partido y la quinta y última semana del torneo se formará un cuadro final, con consolación, por lo que cada jugador disputará en el torneo un mínimo de seis partidos.

La inscripción tiene un coste de 12 euros que incluye la disputa de los partidos, una camiseta conmemorativa y el disfrute de la fiesta final. Habrá premios para los campeones de cada categoría, consistentes en trofeos, palas, material deportivo y suscripciones digitales a Diario de Jerez.

El año pasado, primer año de la Diario de Jerez Pádel Cup, la participación superó los 200 jugadores, cifra que se espera incrementar en esta nueva edición. Además, Diario de Jerez publicará cada semana los resultados de los partidos, crónicas, fotografías y entrevistas con los participantes.