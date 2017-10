Atleti, ahora te toca en El Palmar

Después de la fantástica victoria en el Antonio Barbadillo con manita al Arcos incluida, el Atlético Sanluqueño solo tiene en mente sumar, de una vez por todas, la primera victoria del curso en El Palmar y ofrecer, por fin, un triunfo a sus aficionados, que en los cinco partidos anteriores en feudo verdiblanco se marcharon compuestos y sin victorias, con cuatro empates y una derrota como paupérrimo bagaje.

Así lo asume Rafa Carrillo, entrenador del Atleti, que no esconde que "nuestro único pensamiento solo pasa por hacer mayor esfuerzo y tener la máxima ilusión e intención por ganar nuestro primer partido en casa, creo que es lo más importante, es por lo que llevamos peleando mucho tiempo y se nos está resistiendo. Nuestra afición es a la que más le tenemos que ofrecer, a la que más le tenemos que dar y en ese sentido vamos a intentar hacer el mejor partido posible teniendo en cuenta que venimos de un buen resultado, que la confianza es buena, que nos permite tener motivación pero no entrar ni en ansiedad ni estrés por sacar un resultado por obligación o por necesidad. Creo que eso nos puede beneficiar para empezar bien el partido, para encontrar nuestro mejor juego y a partir de ahí ir creciendo en el partido con las ocasiones que tengamos y los goles que seguro que pueden llegar".

Después del 1-5 en Arcos, la semana en el Sanluqueño ha sido "una semana normal, dimos descanso después de la victoria por fin dos días, que nos hacían falta, y el miércoles volvimos con ganas, con ilusión después de esa victoria y aún mucho más con esa buena predisposición que permite un buen resultado".

En el Barbadillo dio resultado la estrategia con los dos goles de Rubén Cuesta, al que quizás le faltaba adaptarse al equipo y al sistema. El entrenador verdiblanco explica que "sabemos que es un jugador que tiene que ir poco a poco, viene de una Liga diferente en los últimos años y a un ritmo que no está habituado. Además, los primeros partidos por circunstancias tuvo que jugar en una posición más retrasada, ahora quizá está un poco más liberado de esa exigencia defensiva que se le pedía en el medio centro posicional y es un jugador junto a otros, como el caso de Pepelu, incluso de Chirri,que tienen que ir poco a poco creciendo, ir ganando confianza y adaptabilidad al grupo y eso solo lo da el tiempo".

"Ya estamos -añade Carrillo- comprobando una mejoría en esos jugadores y no solo en ellos sino en el conjunto en sí, creo que la vuelta de José y Dani es clave también para mantener el aspecto defensivo mucho más contundente y serio y en ese sentido creo que la confianza también ha vuelto por esa entrada de jugadores importantes que no estaban anteriormente".

Sostiene el técnico cordobés que el Atleti progresa pero "todavía creo que queda mucho porque en el aspecto ofensivo nos queda en cuanto a mantener la posesión de balón, en defensa aunque mejoramos muchísimo todavía nos faltan aspectos fundamentales para que no nos hagan el gol que nos hicieron, evitar ocasiones que hubo en acciones de jugada en banda... En ese aspecto todavía nos falta pero sí es cierto que vamos mejorando y vamos poco a poco creciendo como equipo".

Y ahora llega el Espeleño, "un rival complicado, que lleva ya algunas temporadas haciendo un buen trabajo en la categoría, que además mantiene jugadores expertos de la categoría e incluso de superior, jugadores que conozco también porque los he tenido y un entrenador (Rafa Navarro) que lo he tenido también como jugador. Vamos a tener un rival difícil, un rival que va a trabajar mucho y que va a venir a El Palmar como en su última salida, a encontrar la victoria".

Las dos victorias del Sanluqueño, en Jerez y Arcos, fueron contra rivales con delantero centro de referencia (Pedro Carrión y Antonio Sánchez) y Rafa Carrillo apuntaba que "sí es cierto que esos dos partidos han sido muy similares en ese sentido pero también han sido parecidos en que hemos jugado en campo amplio, césped natural... Creo que con los partidos que hemos hecho aquí en casa, el de Utrera lo tuvimos que sacar, el de Sevilla lo teníamos quue haber sacado... Son situaciones muy parecidas en las que el equipo ha mostrado una misma imagen excepto los dos partidos de aquí de casa que quizás mostramos un poco más de debilidad en el aspecto mental, a la hora de sufrir un poco, pero sí es cierto que esas circunstancias el equipo compite mejor".

Pero ahora toca el Espeleño y la consigna es estar alerta para no caer en la relajación tras el 1-5: "La mayor alerta es que llevamos cierto tiempo sin ganar en casa, esta temporada todavía no hemos podido hacerlo. Creo que esa es la mayor motivación que tenemos ahora y como bien dices esa alerta nos va a tener en vilo. Esa necesidad que tenemos para ofrecer un buen resultado a nuestra afición es la que nos marca para hacer un buen partido, por lo menos para salir de inicio con mucha intención y muchas opciones de buscar portería contraria y de tener el control del partido. Todo dependerá de cómo seamos capaces de manejar esos primeros instantes de esfuerzo, de rendimiento, para encontrarnos con algún gol que nos permita tener esa tranquilidad y controlar esa ansiedad que nos pueda entrar por no marcar y nos permita además seguir insistiendo en nuestro juego y en la portería contraria".

En el aspecto deportivo, siguen lesionados Alberto Rodríguez y Dani Güiza, que tiene para mes y medio en el dique seco; tampoco será de la partida Javi Valenzuela, que la próxima semana comenzará a entrenar con el grupo. Tanto Jose, con molestias pero no insalvables, como Dani del Moral y Antonio Jesús ya están trabajando con el grupo y están disponibles.